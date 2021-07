Supprimer Twitter pour arrêter les abus racistes en ligne

La directrice sportive d’Angel City, Eni Aluko, a déclaré qu’elle ne pensait pas qu’il suffisait de condamner le racisme sur les réseaux sociaux et a supprimé son compte Twitter pour prendre position contre les abus racistes en ligne.

L’ancien international anglais a comparé la lutte contre le racisme avec la réaction du public contre la Super League proposée plus tôt cette année, affirmant qu’il y avait moins de lutte contre les abus par rapport à l’effondrement de la ligue séparatiste.

Les commentaires d’Aluko interviennent après que Marcus Rashford, Bukayo Saka et Jadon Sancho ont été victimes d’abus raciaux en ligne après avoir manqué des pénalités lors de la défaite finale de l’Angleterre contre l’Italie dimanche.

« Les gens ne se soucient pas assez du racisme » Aluko a déclaré à Sky Sports. « Quand il y avait une suggestion que la Super League allait se produire, il y avait un pandémonium.

« Pendant trois jours, experts, fans, diffuseurs, cela n’allait pas arriver, et nous avons fait demi-tour [against] certaines des personnes les plus riches du monde parce que nous ne voulions pas que le football change dans ce pays. Les gens ont veillé à ce que cela ne se produise pas.

« Je ne vois pas vraiment la même énergie pour [the fight against] racisme. Je vois des gens condamner sur Twitter, mais c’est une évidence, vous devriez condamner le racisme, mais maintenant nous devons le monter d’un cran et nous en soucier un peu plus.

« Nous devons faire des actions là où ça fait mal et pince un peu. J’ai supprimé Twitter, je ne serai pas sur la plate-forme tant que je n’aurai pas vu ou entendu parler de changement. C’est ce que vous devez faire. Supprimer Twitter Pas seulement pendant quatre jours, supprimez-le jusqu’à nouvel ordre, jusqu’à ce qu’il y ait des pièces d’identité et une identification en ligne, donc si vous voulez tweeter du racisme, sachez que vous êtes susceptible d’être arrêté pour cela.

« Si vous allez être abusif, il doit y avoir des conséquences pénales parce que vous ne pouvez pas le faire simplement dans la rue. Nous devons être vraiment honnêtes. Les gens ne s’en soucient pas assez, c’est devenu une chose performative que les gens parler. J’en ai marre d’en parler. »

La femme de 34 ans, qui a été nommée directrice sportive d’Angel City en mai, a déclaré qu’elle ne reviendrait pas sur Twitter tant qu’elle n’aurait pas entendu parler de changement sur la plate-forme de médias sociaux et a exhorté les autres à faire de même.

« Nous parlons d’hypocrisie, je ne peux pas être sur la même plate-forme contre laquelle je me lève. Cela n’a aucun sens », a-t-elle ajouté.

« C’est ce que je dis à propos de faire quelque chose qui ressemble à un sacrifice. C’est une position qui signifie quelque chose, si des millions de personnes en masse quittent Twitter, Twitter va le ressentir.

« J’encourage tout le monde à faire de même, si vous êtes sérieux au sujet du racisme en ligne, ne soyez pas sur Twitter – supprimez-le. Parce que jusqu’à ce que nous prenions vraiment position à grande échelle et commencions à responsabiliser Twitter, jusqu’à ce que nous commencions pour voir comment Twitter est financé – et leur poser des questions sur les raisons pour lesquelles ils font de la publicité sur une plate-forme qui contient du racisme quotidien – nous n’irons nulle part. »

Plus tôt cette année, la légende d’Arsenal Thierry Henry a quitté les médias sociaux jusqu’à ce que les plateformes fassent davantage pour lutter contre le racisme et l’intimidation en ligne et que le football anglais ait organisé un boycott des médias sociaux de quatre jours en réponse aux abus discriminatoires envers les joueurs.