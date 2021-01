Supprimer les protections des consommateurs et des travailleurs de l’UE maintenant que le Brexit est terminé

Les garanties pour l’utilisation des données, la rémunération et les conditions, les aliments génétiquement modifiés, les fonds spéculatifs, les produits chimiques dangereux et l’élimination des véhicules nuisibles à l’environnement devraient toutes être mises en bac, a déclaré Daniel Hannan.

«Le changement arrive. Pour réussir en dehors de l’UE, nous devons être plus en forme, plus maigres et plus engagés au niveau mondial », a déclaré l’ancien député européen, qui vient d’être nommé pair conservateur.