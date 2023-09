Supprimer les pensées négatives pourrait améliorer la santé mentale : étude

Ne pensez pas à un éléphant rose pendant la minute suivante.

Pourrais tu le faire? Très probablement pas – cet éléphant rose était probablement dans votre esprit. Les psychologues utilisent depuis longtemps cet exemple pour illustrer que la suppression d’une pensée ne fait que la rendre plus intrusive. Selon la même logique, on suppose généralement que supprimer les peurs ou les anxiétés a un impact négatif sur la santé mentale.

« Une partie du but de la psychothérapie est de comprendre ce que vous avez refoulé, de le ramener et de le gérer, et vous irez alors mieux », a déclaré Michael Anderson, neuroscientifique cognitif à l’Université de Cambridge.

Mais les nouvelles recherches d’Anderson remettent en question cette idée, suggérant plutôt que la suppression des pensées négatives pourrait en fait améliorer les symptômes de l’anxiété, de la dépression et du trouble de stress post-traumatique.

Dans une étude publiée mercredi dans la revue Science AdvancesAnderson et son co-auteur ont découvert qu’entraîner le cerveau à bloquer les pensées négatives semblait améliorer les résultats en matière de santé mentale.

Leur recherche a impliqué 120 adultes de 16 pays, à qui il a été demandé chacun d’énumérer 20 craintes concernant des choses qui pourraient arriver dans le futur, 20 espoirs et 36 événements neutres, comme une visite chez l’ophtalmologiste.

« Les craintes ne pouvaient pas être génériques, comme » J’ai peur que des extraterrestres atterrissent sur Terre. Ce sont des choses qui vous viennent à l’esprit de manière récurrente et qui provoquent de la détresse », a déclaré Anderson.

Ensuite, les participants ont trouvé un mot qui leur rappelait chaque type d’événement. Par exemple, si une personne craint que ses parents tombent gravement malades du Covid, le mot pourrait être « hôpital ».

Il a été demandé à la moitié des participants de fixer l’un de leurs mots négatifs pendant quelques secondes sans laisser leur esprit vagabonder vers des pensées plus pénibles. À titre de comparaison, l’autre moitié s’est vu confier la même mission, uniquement avec ses mots neutres.

« On vous dit : si quelque chose vous vient à l’esprit, même brièvement, repoussez-le », a déclaré Anderson. « De plus, ne te distrait pas. Ne pense pas au déjeuner. »

L’exercice a été répété 12 fois par jour pendant trois jours. À la fin de l’expérience, les participants qui ont bloqué les pensées négatives ont déclaré que ces peurs étaient moins vives et que leur santé mentale s’était améliorée par rapport au groupe chargé de supprimer les pensées neutres. Les résultats étaient valables trois mois après la fin de l’expérience.

Les participants qui ont signalé des niveaux élevés d’anxiété au début ont vu leurs inquiétudes déclarées diminuer de 44 % en moyenne. Parmi les personnes souffrant de stress post-traumatique, leur santé mentale négative globale (mesurée comme une combinaison d’anxiété, de dépression et d’inquiétude autodéclarées) a diminué en moyenne de 16 %, tandis que leur santé mentale positive a augmenté de près de 10 %.

« Les personnes présentant le trait d’anxiété le plus élevé et le plus haut syndrome de stress post-traumatique sont celles qui en ont le plus bénéficié », a déclaré Anderson. « En réalité, il n’y a eu aucun cas d’augmentation des symptômes négatifs à la suite de cette intervention. »

De plus, la suppression des pensées négatives semblait réduire les risques que les problèmes de santé mentale des participants s’aggravent avec le temps.

Trois mois après la fin de l’expérience, environ 80 % des participants ont déclaré qu’ils avaient continué à utiliser les techniques de suppression de pensées apprises au cours de l’étude pour contrôler leurs peurs. Anderson a déclaré que les chercheurs ont cherché des preuves que les peurs des gens rebondissaient ou devenaient plus intenses, mais n’ont trouvé aucun signe de cela.

Il pense qu’entraîner le cerveau à bloquer les pensées négatives peut être un outil important pour traiter l’anxiété, la dépression et le SSPT, tant dans les cabinets de thérapie qu’à la maison.

« Une fois que vous enseignez aux gens ce qu’ils doivent faire, je pense qu’ils peuvent le faire par eux-mêmes », a-t-il déclaré.

Cependant, Jan Wessel, professeur agrégé de psychologie et de sciences du cerveau à l’Université de l’Iowa, a déclaré qu’il était trop tôt pour recommander une telle approche.

« Je ne pense pas qu’une étude individuelle d’une telle ampleur devrait conduire à une application clinique immédiate », a-t-il déclaré. « Mais je pense que c’est très, très encourageant. »

Parler de ses peurs et de ses traumatismes passés peut encore avoir des avantages

Sigmund Freud, considéré comme le fondateur de la psychanalyse, a introduit l’idée selon laquelle les gens devraient exprimer leurs pensées négatives plutôt que de les réprimer.

« Freud a dit que la répression est un mécanisme de défense. Elle vous fait vous sentir mieux sur le moment, mais vous poussez simplement des choses dans l’inconscient et elles vont revenir et vous influencer indirectement », a déclaré Anderson.

Puis, à partir des années 1980, le psychologue social de Harvard, Daniel Wegner, a popularisé la théorie selon laquelle essayer d’éviter une pensée se retourne souvent contre lui en la rendant plus omniprésente.

Mais Wessel a déclaré que ces théories ne sont pas bien étayées par des études scientifiques rigoureuses.

« D’un point de vue scientifique fondamental, certaines de ces hypothèses de la psychanalyse n’ont probablement pas résisté à l’épreuve du temps dans la mesure où on le souhaiterait », a-t-il déclaré.

Au lieu de cela, dit Wessel, il y a preuve que les gens peuvent entraîner leur esprit à mettre fin à certains schémas de pensée nuisibles.

« Pensez à un joueur de baseball qui apprend à mieux contrôler ses swings. Il peut vraiment perfectionner son système perceptuel et cognitif pour devenir vraiment très bon pour s’empêcher d’exécuter une action. Nous pensons que des mécanismes similaires sont probablement impliqués dans la suppression de des choses comme des pensées intrusives », a-t-il déclaré.

Cependant, Wessel a également noté que certaines personnes bénéficient de l’approche inverse : dans des environnements contrôlés, exposer les personnes souffrant de phobies ou de SSPT à l’objet ou à l’activité dont elles ont peur peut aider à réduire cette peur, la recherche suggère.

Anderson a déclaré que sa nouvelle étude ne devrait pas être interprétée comme signifiant que personne ne profite du fait de parler de ses pensées négatives.

« Je ne pense certainement pas qu’il y ait quelque chose de mal à traiter des choses importantes dans nos vies », a-t-il déclaré. « Mais pour la majorité des pensées négatives que nous avons, je ne suis pas sûr que cette recette convienne. »