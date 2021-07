Supprimer le plafond des allocations familiales, demandent les conseillers en mobilité sociale du gouvernement

Boris Johnson est exhorté par les propres conseillers en mobilité sociale du gouvernement à supprimer la limite des allocations pour deux enfants qui a «pénalisé» les grands ménages et à augmenter les paiements de crédit universel d’au moins 10 £ par semaine et par enfant.

Dans un rapport majeur, la Commission de la mobilité sociale (SMC) exige que les enfants défavorisés soient placés «au centre» du programme de relance du gouvernement Covid-19, avec un paquet de 14 milliards de livres sterling pour bouleverser les prestations sociales.

Cela survient au milieu d’une controverse croissante sur la décision du gouvernement de supprimer l’augmentation de 20 £ par semaine des paiements de crédit universel – une mesure d’urgence introduite au début de la pandémie – à l’automne.

Au lieu de cela, les commissaires disent que les ministres doivent « agir maintenant pour sauver la prochaine génération de décennies de difficultés », ajoutant dans le rapport : « Ce n’est pas le moment de réduire les dépenses publiques ».

Avertissant qu’un enfant sur trois (4,3 millions) vit désormais dans la pauvreté infantile – une augmentation de 700 000 en mars 2012 – le rapport indique que la limite des allocations pour deux enfants, qui a été introduite dans le cadre de la campagne d’austérité de la coalition, avait « pénalisé » les enfants d’être né dans une famille nombreuse.

Ils exhortent également le gouvernement à rendre l’aide sociale plus «généreuse» en augmentant chaque paiement pour enfant couvert par le crédit universel et les allocations familiales d’au moins 10 £ par semaine.

Le SMC, un organisme statutaire indépendant qui a récemment été transféré au Cabinet Office, estime que le paquet de 14 milliards de livres sterling sortira 1,5 million d’enfants de la pauvreté et contribuera à atténuer l’extrême pauvreté de millions d’autres.

Entre autres recommandations, les commissaires ont également appelé à la construction de trois millions de foyers sociaux au cours des 20 prochaines années et à l’élargissement du droit d’éligibilité à 30 heures de garde d’enfants gratuites à toutes les familles.

Le rapport sur l’état de la nation avertit que la pandémie de Covid-19 a freiné les perspectives de mobilité sociale pour des millions de personnes, les familles les plus pauvres étant les plus durement touchées au cours des 18 derniers mois et « devraient être aidées en premier ».

« Notre rapport révèle que chacune des nations a lutté contre l’impact néfaste de la pandémie depuis les premières années jusqu’à la formation et l’emploi, et que la mobilité sociale, déjà stagnante, pourrait reculer », indique-t-il.

«Dans tout le Royaume-Uni, il y a déjà des signes que les écarts de réussite entre les enfants favorisés et défavorisés se creusent.

« Chaque mesure critique de la faible mobilité sociale – pauvreté des enfants, inégalités de revenus, accès à un logement stable, chômage des jeunes et écarts de résultats scolaires – était médiocre en 2019. L’impact de Covid-19 menace d’aggraver chacun de ces facteurs. .

La coprésidente par intérim de la commission, Sandra Wallace, a déclaré : « Le moment est venu d’agir et nous ne devons pas reculer devant les décisions difficiles.

« C’est maintenant le moment d’améliorer les opportunités pour les enfants à travers le pays. Mettre fin à la pauvreté des enfants et investir de manière significative dans l’éducation sont deux des choses les plus percutantes et les plus influentes que le gouvernement britannique puisse faire pour améliorer la mobilité sociale ».

