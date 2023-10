Supprimer des tireurs de l’équipe après avoir obtenu des quotas olympiques est démoralisant : l’ancien sélectionneur TS Dhillon

La politique de la National Rifle Association of India (NRAI) consistant à exclure les vainqueurs des quotas olympiques des compétitions ultérieures est préjudiciable aux tireurs, car le manque de compétition qui en résulte leur enlève la capacité de résister à la pression lors des événements majeurs, estime l’ancien sélectionneur national TS Dhillon.

Le NRAI, afin de maximiser les places de quota olympique pour le pays, soit abandonne les tireurs qui ont obtenu leur place lors de tournois précédents, soit les fait concourir dans la catégorie des scores minimum de qualification (MQS), les laissant ainsi hors de la course aux médailles.

Le tireur à la carabine à air comprimé Rudrankksh Patil, après avoir décroché le quota olympique à la carabine à air comprimé de 10 m avec une performance médaillée d’or aux Championnats du monde 2022 au Caire, n’a pas pu défendre son titre à Bakou, en Azerbaïdjan cette année, car il a été exclu de l’équipe.

Rudrankksh, Rajeshwari Kumari (trap) et Sift Kaur Samra (carabine 50 m 3 positions) participeront aux Championnats d’Asie — une épreuve de qualification olympique de Paris 2024 — du 22 octobre au 2 novembre mais uniquement dans la catégorie RPO (Raking Points Only), car ils « donneraient » à d’autres tireurs indiens une autre opportunité de gagner plus de places de quota.

« C’est très démoralisant pour le garçon (Rudrankksh). En fait, pour tout tireur de haut niveau qui a atteint (quota olympique). Ce n’est pas juste, même dans l’équité de l’équité. Vous devriez donner une opportunité à (d’autres) personnes (tireurs), mais ici, dans le sport de tir, vous devez mériter cette opportunité », a déclaré Dhillon, qui est resté sélectionneur national du NRAI pendant 17 ans, la plus longue période à ce poste crucial.

L’Inde avait décroché un record de 15 places de quota avant les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, mais est revenue les mains vides.

Le jeune tireur au pistolet Saurabh Chaudhary a également été obligé de se calmer après avoir obtenu le quota olympique et a ensuite été abandonné ou abattu dans la catégorie RPO, car le deuxième tireur au pistolet de sa catégorie n’avait pas obtenu de quota.

Malgré de grands espoirs, Saurabh est revenu sans médaille des Jeux olympiques de 2020.

Dhillon, crédité de la construction du Kadarpur Range pour gros calibre à Gurgaon pour les Jeux du Commonwealth de 2010, a ajouté que « l’élan » est affecté lorsqu’un tireur est abandonné après avoir obtenu un quota olympique.

« Des tireurs comme Rudrankksh ne devraient pas être abandonnés. Le tir sportif est un sport hautement compétitif et il faut maintenir sa dynamique. Supposons que vous couriez à une vitesse de 20 km ou 10 km ou autre, lorsque vous perdez votre élan, il est très difficile de le retrouver », a déclaré Dhillon, ancien tireur et premier Indien à devenir entraîneur qualifié du centre d’entraînement olympique américain.

Chaque pays peut obtenir un maximum de deux places de quota olympique par discipline de tir. En carabine à air comprimé 10 m, Rudrankksh en a obtenu un, tandis que l’Inde compte sur Divyansh Panwar, Arjun Babuta et Hriday Hazarika pour remporter la deuxième place aux Championnats d’Asie à Changwon du 27 octobre au 2 novembre. Rudrankksh participera mais ne pourra pas concourir pour les médailles.

Même s’il obtient le meilleur score de qualification dans l’épreuve à Changwon, il ne pourra pas tirer en finale et tester sa préparation olympique, notamment face à la pression extrême de la finale.

Il en sera de même pour Rajeshwari (trap) et Sift, qui ont remporté l’or au fusil 50 m 3 positions aux Jeux asiatiques de Hangzhou en battant le record du monde.

Divyansh a eu l’opportunité avec deux autres d’obtenir le deuxième quota olympique en carabine à air comprimé 10 m lors des Championnats du monde à Bakou récemment, mais tous les trois ont lamentablement échoué.

Rudrankksh, quant à lui, a tiré au stand Karni Singh à New Delhi le même jour dans des conditions simulées et a mieux tiré que le médaillé d’or aux Mondiaux.

Le père de Rudrankksh, Balasaheb Patil, lorsqu’on lui a demandé si c’était une opportunité gâchée de remporter une deuxième médaille d’or aux Championnats du monde, avait déclaré à PTI : « Il (Rudrankksh) a déjà un quota olympique, il ne peut donc pas participer conformément à la politique établie du NRAI. Dhillon a déclaré : « Personnellement, je pense que le NRAI est plus désireux d’obtenir davantage de quotas olympiques, mais nous devons également nous rappeler que ce n’est pas plus de quotas qui compte. Ce qui compte le plus, c’est notre niveau de compétitivité et notre réussite pour remporter des médailles. Combien de médailles pouvons-nous obtenir aux Jeux olympiques.

« Avec ma longue expérience, je peux dire que le tir est un tel sport que la situation mentale de n’importe quel tireur peut dévier au moindre changement, le mode très, très sensible dans lequel il se trouve.

« La moindre instabilité et de nombreuses appréhensions commencent à lui venir à l’esprit. Cela affecte les performances du tireur », a ajouté Dhillon, qui a également entraîné le tireur au pistolet Yashaswini Deswal pour se qualifier pour les Jeux de Tokyo 2020.

Le secrétaire général de la NRAI, Sultan Singh, a déclaré au PTI que garantir les quotas olympiques était la priorité absolue de la fédération.

« Garantir les places de quota est notre priorité absolue. Nous avons envoyé 15 tireurs la dernière fois à Tokyo 2020, mais jusqu’à présent, nous n’avons obtenu que sept places de quota. C’est également la politique du NRAI et nous nous y conformerons strictement », a déclaré Singh.

« Je suis sûr qu’ils ne seront pas sous-préparés, ils auront suffisamment de compétitions pour être prêts », a-t-il ajouté.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un fil d’agence de presse syndiqué – PTI)