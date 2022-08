Suppression d’un cours de garde d’enfants à double reconnaissance de crédit à l’école secondaire d’Ottawa en raison d’une pénurie d’enseignants – Shaw Local

Une classe de garde d’enfants professionnelle à double crédit à l’école secondaire d’Ottawa sera supprimée en raison d’une pénurie d’enseignants.

L’instructeur qui donnait le cours l’année dernière a démissionné.

Le surintendant Michael Cushing a déclaré que le poste avait été affiché tout l’été, mais que l’école n’avait reçu aucun candidat qualifié.

“Nous n’avions que six étudiants inscrits à cette classe pour l’année scolaire 2022-2023, donc cette offre de cours a été supprimée”, a déclaré Cushing. “Heureusement, les étudiants intéressés auront la possibilité de suivre ce cours au Area Career Center au cours de l’année scolaire 2022-2023 s’ils le souhaitent.”

Le programme de garde d’enfants professionnel à Ottawa était un programme préscolaire qui permettait aux élèves intéressés à devenir enseignants d’acquérir de l’expérience. Ce n’est pas le seul cours professionnel qui a été supprimé cette année et Cushing a déclaré qu’il n’était pas inhabituel de devoir supprimer ces cours en raison d’un manque d’intérêt des étudiants.

“Nous n’offrons pas non plus d’arts culinaires professionnels étant donné que nous ne sommes pas en mesure de trouver un troisième professeur de sciences de la famille et de la consommation pour l’année scolaire à venir et que seuls sept étudiants s’étaient inscrits pour suivre ce cours”, a déclaré Cushing. “Notez que chaque année scolaire, plusieurs classes ne sont pas proposées en raison du faible taux d’inscription.”

Les arts culinaires professionnels seront également disponibles pour les étudiants à suivre au Area Career Center.

“Il est regrettable que nous n’ayons pas pu trouver un troisième professeur de sciences de la famille et de la consommation pour cette année scolaire, mais nous avons de la chance que le nombre d’inscriptions dans ces classes soit faible”, a déclaré Cushing. “Les étudiants peuvent toujours les prendre à l’ACC.”

Cushing a déclaré que l’école était en mesure de trouver un nouveau professeur de mathématiques, dont l’approbation sera votée lors d’une réunion spéciale du conseil scolaire le mercredi 3 août.