Suppression du droit de timbre sur les maisons d’une valeur allant jusqu’à 250 000 £

Kwasi Kwarteng a aboli le droit de timbre sur les maisons d’une valeur allant jusqu’à 250 000 £ dans le but de stimuler le marché immobilier.

L’annonce, dans le mini-budget du chancelier, est intervenue face aux avertissements des économistes selon lesquels elle fera monter les prix et alimentera l’inflation.

M. Kwarteng a déclaré que sa décision – effective immédiatement – ​​supprimerait au total 200 000 personnes du droit de timbre.

Le chancelier a relevé le seuil en dessous duquel aucun droit de timbre n’est payable de 125 000 £ à 250 000 £ – et de 300 000 £ à 425 000 £ pour les premiers acheteurs.

Le prélèvement était auparavant imposé à 2% pour les maisons d’une valeur comprise entre 125 000 £ et 250 000 £ – ou 5% pour une résidence secondaire – avec des taux plus élevés pour toute valeur supérieure à ce niveau.

Le relèvement du seuil permettra d’économiser 2 5000 £ sur les ventes de propriétés d’une valeur de 250 000 £ ou plus, mais moins pour celles d’une valeur comprise entre 125 et 250 000 £ et rien pour les maisons d’une valeur inférieure à 125 000 £.

Mais un changement supplémentaire augmentant de 500 000 £ à 625 000 £ la valeur maximale d’une propriété sur laquelle les primo-accédants peuvent demander un allégement rend le package plus généreux pour ce groupe.

Les personnes qui achètent une maison pour la première fois peuvent s’attendre à économiser jusqu’à 5 000 £ sur une propriété d’une valeur comprise entre 300 et 400 000 £ et jusqu’à 11 250 £ sur un achat de 600 000 £.

“L’accession à la propriété est le moyen le plus courant pour les gens de posséder un bien, ce qui leur donne un intérêt dans le succès de notre économie et de notre société”, a déclaré M. Kwarteng à la Chambre des communes dans un communiqué publié 17 jours seulement après son entrée au Trésor.

“Donc, pour soutenir la croissance, accroître la confiance et aider les familles qui aspirent à devenir propriétaires, je peux annoncer que nous réduisons les droits de timbre.”

Il a déclaré aux députés: «Les mesures que nous avons prises aujourd’hui signifient que 200 000 personnes supplémentaires seront totalement dispensées de payer le droit de timbre. Il s’agit d’une réduction permanente du droit de timbre, à compter d’aujourd’hui.

Mais la chancelière fantôme Rachel Reeves a déclaré qu’une grande partie des avantages des changements irait aux propriétaires et aux personnes qui achètent des résidences secondaires.

“Ces modifications du droit de timbre ont déjà été essayées”, a-t-elle déclaré. « La dernière fois que le gouvernement l’a fait, un tiers des personnes qui en ont bénéficié achetaient une résidence secondaire, une troisième maison ou une propriété à louer.

“Est-ce vraiment la meilleure utilisation de l’argent des contribuables alors que les emprunts et les dettes sont déjà si élevés ?” :

Et les changements ont été accueillis avec inquiétude par les analystes du marché, avec un promoteur avertissant qu’ils pourraient être “le dernier coup de pouce sur la pompe qui verra la bulle des prix de l’immobilier éclater”, laissant les acheteurs récents dans des capitaux propres négatifs.

Joe Garner, directeur général du promoteur immobilier londonien NewPlace, a déclaré: “L’introduction d’une réduction des droits de timbre cinq semaines avant la date limite des prêts d’aide à l’achat entraînera probablement une augmentation massive des transactions de dernière minute, suivie d’une énorme baisse après la fin de la date limite.

«C’est une politique irresponsable et populiste qui verra probablement les prix de l’immobilier augmenter davantage et se découpler encore plus des revenus. Ce sera probablement le dernier coup de pouce à la pompe qui verra la bulle des prix de l’immobilier éclater, laissant les primo-accédants et les acquéreurs récents dans des capitaux propres négatifs, tandis que les spéculateurs se précipiteront sur les opportunités inférieures au marché.”

Et Philip Dragoumis, propriétaire du gestionnaire de patrimoine basé à Londres Thera Wealth Management, a demandé : “Comment la réduction des droits de timbre aidera-t-elle les primo-accédants lorsque l’abordabilité des prêts hypothécaires diminue à mesure que les taux d’intérêt augmentent ?”