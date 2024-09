Suppression du camp des Canucks : Vilmer Alriksson est signé et renvoyé

L’attaquant puissant Vilmer Alriksson, ainsi que Ty Young, Danila Klimovich, Tristen Nielsen et Chase Wouters, ont été exclus des Canucks dimanche.

Les listes finales pour la saison 2024-25 de la LNH doivent être soumises dans une semaine.

La date limite pour l’alignement est le 7 octobre, ce qui signifie que les Canucks de Vancouver doivent passer de 45 joueurs à 23 dans un court laps de temps. Dimanche, ils ont retiré cinq joueurs de l’effectif du camp d’entraînement pour se rapprocher de leur objectif.

Nous en sommes encore au stade où il y a pas d’alarmes et pas de surprises dans les coupes des Canucks, mais Pass it to Bulis est toujours là pour analyser chaque coupe, à commencer par un joueur qui a impressionné lors des Young Stars et du camp d’entraînement au point qu’il a reçu un joli petit salaire avant de retourner chez les juniors.

Vilmer Alriksson obtient un contrat avant d’être licencié

Vilmer Alriksson retourne au Storm de Guelph dans la OHL avec une belle somme de monnaie dans sa poche arrière : la prime à la signature de 85 000 $ du contrat d’entrée de trois ans qu’il a signé dimanche.

Alriksson était l’un des meilleurs joueurs des Canucks de Vancouver au tournoi des espoirs de la Classique Young Stars cette année. Il a joué un jeu lourd et physique avec sa stature de 6’6″, mais a également montré son excellent sens du hockey, sa vision et ses mains.

La combinaison alléchante de taille et de compétences d’Alriksson fait de lui l’un des espoirs les plus intrigants de l’organisation des Canucks, mais cela n’aurait peut-être pas suffi à lui seul pour décrocher un contrat à l’ailier de 19 ans. Après tout, en tant que choix au repêchage suédois, les Canucks détiennent les droits d’Alriksson pendant quatre ans, ce qui leur laisse suffisamment de temps pour décider de le signer.

Mais la clé pour qu’Alriksson obtienne un contrat réside dans sa capacité à être coaché. Alriksson est arrivé au camp après avoir appliqué tout ce que les Canucks voulaient de lui au cours de la dernière année. Amené en Amérique du Nord pour jouer sur la plus petite surface de glace de la OHL, Alriksson a fait d’énormes progrès dans son jeu physique. Il est devenu nettement meilleur dans sa capacité à protéger la rondelle le long des bandes et est devenu habile à atteindre le filet, loin du joueur de périmètre qu’il était en Suède.

C’est un signe solide qu’Alriksson a ce qu’il faut pour continuer à prendre des mesures et se rendre dans la LNH, il n’est donc pas surprenant que le directeur général des Canucks, Patrik Allvin, lui ait immédiatement fait signer un contrat.

« Vilmer a eu un camp d’entraînement solide et continue de se développer et de s’améliorer », a déclaré Allvin dans un communiqué. « Nous aimons vraiment sa taille, sa capacité de patinage et ses compétences et nous continuerons à suivre ses progrès et à travailler avec lui cette année pour aider Vilmer à obtenir prêt à faire un autre pas en avant dans sa carrière de hockeyeur. »

Voici la question qui se pose à Alriksson : son développement s’est bien déroulé mais il ne s’est pas encore transformé en production. Alriksson a inscrit 17 buts et 33 points en 67 matchs la saison dernière, ce qui n’est pas particulièrement bon pour un espoir dans son année post-repêchage. Avec le contexte d’adaptation à une surface de glace plus petite, c’est compréhensible, mais maintenant les Canucks adoreraient le voir percer cette saison.

Ty Young pourrait devenir junior ou devenir professionnel

Le gardien Ty Young a été affecté aux Canucks d’Abbotsford, mais on ne sait pas s’il y restera. À 20 ans, Young est toujours éligible pour revenir au junior, mais il n’a peut-être pas d’emploi où retourner avec les Cougars de Prince George.

Les Cougars ont non seulement l’espoir Joshua Ravensbergen, qui a obtenu la majorité des départs lors des séries éliminatoires de l’année dernière, mais ont également échangé contre Cooper Michaluk des Chiefs de Spokane, ce qui suggère qu’ils ne s’attendent pas à ce que Young revienne. Si Young retourne dans la WHL, il est probable qu’il sera échangé à une autre équipe, puisque Ravensbergen est clairement le numéro un à Prince George.

Young a un contrat de débutant avec les Canucks, il peut donc devenir professionnel, mais ce ne sera probablement pas à Abbotsford.

Les Canucks auront Nikita Tolopilo et Jiri Patera à Abbotsford, ainsi que potentiellement Arturs Silovs une fois que Thatcher Demko reviendra de blessure. Les Canucks d’Abbotsford ont également signé un contrat avec Jonathan Lemieux dans la AHL; il a passé toute la saison dernière dans la ECHL avec les Kalamazoo Wings.

Cela ne laisse donc pas beaucoup de place à Young pour débuter à n’importe quel niveau. Il faut penser que les Canucks préféreraient qu’il revienne dans une équipe de la WHL où il pourrait être le gardien de but numéro un et obtenir une pléthore de départs, nous devrons donc voir où il atterrira.

Quel est le problème avec Danila Klimovitch ?

Je continue de chercher des signes de progression dans le jeu de Danila Klimovich, mais il continue de ressembler au même joueur que les Canucks ont repêché au deuxième tour en 2021. Il possède des outils convaincants avec sa taille, son patinage, ses mains et son tir, mais il lui manque toujours le sens du hockey. pour lier le tout ensemble.

À 21 ans, Klimovich entame déjà sa quatrième saison dans la AHL, où il cherchera à rebondir après une saison 2023-2024 brutale au cours de laquelle il a dû faire face à des blessures mais a eu du mal même lorsqu’il était en bonne santé. Il n’a récolté que 4 points en 24 matchs et a souvent été éliminé en bonne santé.

Klimovich a connu un bon départ à la Classique des Jeunes Étoiles, où il a pris de bonnes décisions avec la rondelle dans un rythme plus lent d’un tournoi d’espoirs, mais à mesure que le rythme s’accélérait lors de son seul match préparatoire, la même panique avec la rondelle a refait surface. Les Canucks ont été dominés 5 à 0 par le Kraken de Seattle lorsqu’il était sur la glace lors de son seul match et le seul chiffre qui apparaissait à côté de son nom dans le score était un 2 pour son nombre de cadeaux.

L’espoir de Klimovich est que son nouvel entraîneur dans la AHL, Manny Malhotra, puisse communiquer avec lui et l’aider à faire un pas de géant dans son développement. Sinon, il pourrait quitter les Canucks, qui sont proches de la limite des 50 contrats et devront peut-être faire de la place pour des ajouts via des échanges cette saison.

Tristen Nielsen cherche à gravir les échelons

Un favori des partisans d’Abbotsford pour sa grande motricité et ses efforts constants, Tristen Nielsen a une tâche difficile devant lui s’il veut percer l’alignement des Canucks dans la LNH.

L’attaquant de 24 ans a décroché un contrat dans la LNH après une saison de 41 points dans la AHL au cours de la saison 2022-23, qui a été assortie d’un solide jeu bidirectionnel et d’un match antiparasitaire acharné. Mais la saison dernière, il s’est retrouvé derrière de nombreux autres attaquants d’Abbotsford pour une éventuelle convocation.

Nielsen doit rivaliser avec Max Sasson, Linus Karlsson, Nils Åman et Arshdeep Bains pour être appelé et ces quatre-là sont bien devant lui à ce stade. Il y a aussi l’ajout de Nate Smith et de l’espoir Jonathan Lekkerimäki pour rendre encore moins probable que Nielsen reçoive l’appel des Canucks.

Pour Nielsen, cette saison est à peu près revenir à ce qu’il fait de mieux.

« Je me suis senti un peu coupable l’année dernière d’être complaisant par rapport à là où j’étais et je pensais que je méritais certaines choses, mais je dois gagner tout ce que je reçois », a déclaré Nielsen. « Être un gars de petite taille et travailleur qui n’a probablement pas pour cette compétence du top six, je dois être tenace et je dois être dur avec les rondelles et je dois être au bon endroit défensivement. »

Si Nielsen peut faire cela, il pourrait encore avoir une chance de remplacer les six derniers des Canucks.

Le capitaine Chase Wouters fait rapport à Abbotsford

Il est intéressant de noter que les Canucks ont gardé Chase Wouters sur la liste aussi longtemps qu’ils l’ont fait, étant donné qu’il n’a pas participé à un seul match préparatoire. Le capitaine des Canucks d’Abbotsford faisait partie de l’équipe lors d’un essai professionnel (PTO) comme Sammy Blais mais, contrairement à Blais, n’a jamais vraiment envisagé de faire partie de l’équipe.

Wouters est un leader très respecté à Abbotsford, jouant un jeu à double sens sur la glace et s’impliquer dans la communauté hors de la glace. Même s’il n’a aucun avantage dans la LNH, il est un solide joueur de la AHL.

Peut-être que les Canucks ont gardé Wouters pour lui offrir le traitement VIP avec des installations de la LNH, un entraînement de la LNH et une indemnité journalière de la LNH le plus longtemps possible. Si c’est le cas, c’est un beau geste de la part d’un joueur qui a joué un rôle important dans la construction de la culture de son équipe agricole.

Liste restante de la pré-saison des Canucks de Vancouver

Il reste maintenant 40 joueurs sur l’alignement des Canucks, mais cela comprend quelques joueurs blessés : 22 attaquants, 14 défenseurs et 4 gardiens de but.

Il reste encore de nombreux espoirs sur la liste, dont Jonathan Lekkerimäki, Aatu Räty, Kirill Kudryavtsev et Elias Nils Pettersson.

Voici la liste, organisée en lignes et paires de fortune :

AVANT

Danton Heinen – JT Miller – Brock Boeser

Jake DeBrusk-Elias Pettersson-Jonathan Lekkerimäki

Nils Höglander – Aatu Räty – Conor Garland

Arshdeep Bains – Pie Suter – Daniel Sprong

Phil Di Giuseppe – Max Sasson – Kiefer Sherwood

Sammy Blais – Nils Aman – Linus Karlsson

Nate Smith

Ty Mueller

IR

Teddy Blueger

Dakota Josué

DÉFENSEURS

Quinn Hughes – Filip Hronek

Carson Soucy – Vincent Desharnais

Kirill Kudryavtsev – Tyler Myers

Derek Forbort-Mark Friedman

Elias Pettersson-Noah Juulsen

Christian Wolanin – Christian Felton

Akito Hirose

IR

Cole McWard

GARDIENS DE BUT

Artur Silovs

Nikita Tolopilo

Jiri Patera

IR

Thatcher Demko