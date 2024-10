Suppression du camp des Canucks : Bains est la coupe finale alors que les Canucks finalisent leur alignement

Aatu Räty a fait partie de l’alignement des Canucks de Vancouver lors de la première journée, tandis qu’Arshdeep Bains a été envoyé aux Canucks d’Abbotsford dans la AHL.

Les Canucks de Vancouver ont finalisé leur alignement pour la première journée lundi, soumettant une liste de 23 joueurs actifs à la LNH, ainsi que quelques joueurs de la réserve des blessés (IR).

Grâce à l’échange inattendu de Tucker Poolman par les Canucks avec l’Avalanche du Colorado, effaçant ainsi la totalité de son plafond sauf 500 000 $ des livres, les Canucks ont pu éviter complètement d’utiliser l’allégement du plafond de la réserve des blessés à long terme (LTIR) dans la construction de leur liste. Cela signifiait qu’ils n’avaient qu’à faire un dernier montage pour descendre à 23 joueurs et respecter le plafond.

Contrairement à ce que Cat Stevens pourrait direla première coupure n’est pas toujours la plus profonde. Dans ce cas, la coupe finale fait mal, car un joueur qui a très bien joué pour les Canucks lors de la pré-saison a été envoyé aux Canucks d’Abbotsford dans la AHL : Arshdeep Bains.

Voyons pourquoi Bains a obtenu le montage final.

Le poste et l’éligibilité à la renonciation maintiennent Bains à l’écart des Canucks

En fin de compte, Arshdeep Bains a été exclu de la liste des Canucks sans que ce soit de sa faute. Bains a joué de tout son cœur lors de la pré-saison et a réalisé sa meilleure performance lors du dernier match préparatoire lorsque les alignements ressemblaient le plus à deux équipes de la LNH.

Bains a remporté des batailles partout sur la glace lors du match de vendredi contre les Oilers d’Edmonton et a récolté un but et une passe en cours de route. Ce fut un match impressionnant de la part de Bains, surtout de la part du quatrième trio, même s’il a également bénéficié d’un peu de temps en avantage numérique.

Toutes choses étant égales par ailleurs, la pré-saison de Bains aurait probablement dû le voir figurer sur la liste des Canucks. Mais les choses ne sont jamais égales au hockey.

L’un des premiers éléments d’inégalité est que Bains était l’un des trois joueurs restants sur la liste à être exemptés de dérogation. Les deux autres étaient Aatu Räty et Arturs Silovs. De toute évidence, Silovs n’allait pas être renvoyé.

Nils Åman, en revanche, est éligible à la dérogation, et il y avait une chance qu’il aurait pu être réclamé s’il avait été mis en dérogation dimanche avant la date limite de sélection. Même s’il a été un centre de quatrième trio relativement banal à Vancouver, il a été fantastique dans la AHL la saison dernière, avec 8 buts et 15 points en 15 matchs, et a gagné la confiance en tant que centre défensif de fermeture dans la LNH.

Åman n’était peut-être pas dans l’alignement des Canucks lors de la soirée d’ouverture, mais les Canucks ont dû être intelligents dans la constitution de leur alignement et ne pas risquer de perdre une partie de leur profondeur.

Räty et Bains étaient donc les seuls joueurs susceptibles d’être expulsés lundi et il y avait encore une inégalité entre les deux : la position.

Rick Tocchet a spécifiquement mentionné que ce poste allait jouer un rôle dans les décisions finales des Canucks. Bains, en tant qu’ailier gauche peu polyvalent pour jouer à d’autres postes avancés, allait avoir un chemin plus difficile pour faire partie de l’équipe étant donné la profondeur des Canucks sur les ailes.

Räty, en revanche, est un centre qui a également joué sur l’aile. De plus, il est bon dans le cercle des mises en jeu, remportant 53,9 % de ses mises en jeu en pré-saison, y compris sur son hors-jeu à droite. Le gaucher Räty échangera fréquemment ses mains sur son bâton pour effectuer des mises en jeu du côté droit en tant que centre droitier, ce qui signifie que les deux côtés de la glace sont son côté fort lors des mises en jeu.

Cela, combiné à une bonne pré-saison globale pour Räty malgré quelques erreurs, a fait la différence.

« Je pense [Räty] « C’est un gars que nous recherchons : ce centre qui a une certaine raideur et qui peut gagner des nuls », a déclaré Tocchet après le match de vendredi. « Ces jeunes vont faire des erreurs et vous devez juste travailler avec eux, mais il y a beaucoup de choses à apprécier avec des gars comme Räts. »

Maintenant, Bains doit à nouveau gravir les échelons de la AHL, même si cela ne prendra peut-être pas longtemps. Si une autre blessure frappe le corps avancé des Canucks, il semble que Bains sera en haut du tableau des profondeurs pour être rappelé.

« [Bains] « C’est un gars que nous surveillons vraiment », a déclaré Tocchet. « Il doit travailler sur la gestion du jeu, c’est son prochain niveau. Il doit comprendre à certains moments quand manier le bâton et quand enfoncer la rondelle en profondeur. C’est la seule chose. »

Il convient de noter que l’effectif de l’équipe pour la journée d’ouverture n’est peut-être pas celui de la soirée d’ouverture. L’équipe a encore la liberté d’apporter des changements avant le match d’ouverture à domicile de mercredi contre les Flames de Calgary. Il n’est pas impossible que Bains soit de retour dans l’alignement des Canucks dès cette semaine.

Alignement de la journée d’ouverture des Canucks 2024-25

Avec la coupe finale à Bains, plaçant officiellement Dakota Joshua et Thatcher Demko sur l’IR, et renvoyant Jiri Patera et Erik Brännström dans la AHL après avoir obtenu des dérogations, les Canucks ont finalisé leur alignement pour la première journée.

L’alignement comprend 13 attaquants, huit défenseurs et deux gardiens de but, ainsi qu’un attaquant et un gardien de but sur l’IR. Les Canucks débutent la saison avec un plafond de 479 166 $.

Voici la liste définitive :

AVANT

Danton Heinen – JT Miller – Brock Boeser

Jake DeBrusk-Elias Pettersson-Daniel Sprong

Nils Höglander – Aatu Räty – Conor Garland

Pius Suter – Teddy Blueger – Kiefer Sherwood

Nils Aman

IR

Dakota Josué

DÉFENSEURS

Quinn Hughes – Filip Hronek

Carson Soucy – Vincent Desharnais

Derek Forbort – Tyler Myers

Mark Friedman-Noah Juulsen

GARDIENS DE BUT

Artur Silovs

Kévin Lankinen

IR

Thatcher Demko