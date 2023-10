Suppression des fonctionnalités Pixel : octobre 2023

Bien sûr, les nouveaux téléphones phares Pixel 8 sont passionnants, mais il y a toujours de bonnes nouvelles si vous ne pouvez pas vous permettre de procéder à une mise à niveau. Une grosse baisse de fonctionnalités pour les appareils Pixel est là, apportant avec elle toutes sortes de nouvelles fonctionnalités pour les appareils aussi anciens que le Pixel 4a 5G.

Avec le matériel à peu près aussi loin que possible en termes de développement, les logiciels sont le domaine dans lequel les grandes améliorations et fonctionnalités peuvent faire une énorme différence et l’arrivée d’Android 14 signifie que des millions d’appareils Pixel sont sur le point de bénéficier d’une mise à niveau gratuite, ce qui commence à être déployé à partir d’aujourd’hui.

Certaines fonctionnalités sont limitées à certains appareils, mais nous vous informerons des limitations au fur et à mesure, mais voici les mises à jour les plus importantes de la dernière fonctionnalité Pixel.

Écran de verrouillage personnalisé

La personnalisation a toujours été l’affaire d’Android et avec Android 14, vous pouvez modifier encore plus l’écran de verrouillage avec un nouvel ensemble d’horloges et de fonds d’écran personnalisés. De plus, vous pouvez modifier les actions rapides, l’affichage des notifications et les informations Smartspace.

Allant plus loin que l’écran de verrouillage, de nouveaux thèmes monochromes conviendront à ceux qui souhaitent un style calme et moins chargé tout au long de l’interface. Montré ci-dessous sur le Pixel 8.

Disponible sur Pixel 4a 5G ou version ultérieure.

Nouvel appareil photo Pixel

L’application appareil photo est probablement l’une des plus utilisées par nous tous et la dernière version d’Android 14 apporte une nouvelle interface. Google indique que vous pouvez facilement basculer entre vos modes photo et vidéo préférés grâce aux nouveaux boutons en bas.

Gestion des images RAW

Un ajustement également lié à l’appareil photo est destiné aux passionnés, avec la possibilité d’ouvrir des images RAW dans votre application d’édition préférée directement à partir de Google Photos.

Disponible sur les téléphones Pixel 6 et versions ultérieures, ainsi que sur les tablettes Pixel.

Mode interprète sur Pixel Fold

Cette fonctionnalité est un peu niche, mais si vous possédez le téléphone pliable de Google et discutez avec quelqu’un qui parle une langue différente, le mode interprète double écran facilitera la tenue d’une conversation en face à face.

Il utilise les écrans intérieurs et extérieurs pour afficher la conversation en cours de traduction en temps réel afin que vous n’ayez pas à passer constamment l’appareil en arrière.

Chargement plus intelligent

Il est ennuyeux de brancher votre téléphone ou votre tablette pour revenir après un certain temps et constater qu’il n’a presque pas gagné de jus. Eh bien, votre Pixel vous avertira désormais si l’adaptateur secteur ou le câble que vous utilisez se charge lentement ou pas du tout.

Disponible sur Pixel 6 ou version ultérieure et sur tablette Pixel.

Économiseur de batterie

Android 14 vous aidera également à prolonger la longévité avec un économiseur de batterie mis à jour qui vous permet de voir ce qui est restreint et vous pouvez sélectionner les applications essentielles à autoriser à s’exécuter lorsque Extreme Battery Saver est activé.

Les deux modes seront proposés avec des notifications lorsque le niveau de votre batterie atteint 20 et 10 %.

Synergie d’appareils

Si vous possédez un appareil avec ChromeOS (c’est-à-dire un Chromebook), il fonctionnera mieux avec Pixel car vous pouvez commencer à utiliser une application sur votre téléphone, puis passer de manière transparente à Chromebook. Vous pouvez également gérer la messagerie et faire d’autres choses comme vérifier votre livraison de nourriture (Deliveroo, etc., nous supposons), selon Google.

Il existe quelques fonctionnalités spécifiquement destinées à la tablette Pixel, à commencer par un mode adapté aux enfants appelé Kids Space. Celui-ci dispose d’une barre de navigation facile à utiliser ainsi que d’un « contenu de qualité ».

Et lorsque la tablette est connectée, vous pouvez demander à l’Assistant Google de lire un podcast ou d’écouter les actualités. Par exemple, « Hey Google, mets le podcast Made By Google » ou « Hey Google, mets les actualités ».

