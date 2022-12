Suppression des feux de circulation temporaires à Marseille – Shaw Local

Les feux de circulation temporaires sur la rue Main à Marseille devraient être supprimés jeudi, a déclaré le maire Jim Hollenbeck.

Des panneaux d’arrêt temporaires seront installés jusqu’à ce que des panneaux permanents soient mis en place, a déclaré Hollenbeck.

Le projet des rues commerciales et principales a commencé en mai et devait se poursuivre jusqu’à la fin octobre, mais de nouveaux éléments, tels que les travaux sur les ponts et les conduites d’eau principales, ont été intégrés à l’initiative et ont créé un besoin de plus de temps.

Le plan du projet est de créer une courbe en S sur le côté est près de Broadway Street, amenant Commercial Street au nord à environ six pieds du Ziggy’s Bar and Grill, au coin.