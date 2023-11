Supports, classements et calendrier de la Journeymen Collegiate Classic 2023

Le Journeymen Collegiate Classic est un incontournable du premier mois de la saison de lutte de la NCAA. L’événement de cette année présente des stars du n°1 de Penn State, du n°5 de Cornell, du n°7 de l’Arizona State, du n°9 de NC State, et plus encore. Tous les lutteurs classés de cette année sont répertoriés ci-dessous, ainsi que les poules complètes et le calendrier de l’événement.

Classique collégiale des compagnons 2023

Plus de 30 lutteurs classés, 10 dans le top 4

Le peloton Journeymen Collegiate Classic de cette année comprend 30 lutteurs classés, dont 10 sont classés parmi les quatre premiers dans leurs catégories de poids respectives. Les classements complets de la NCAA sont disponibles ici.

125 Poule A – #7 Brett Ungar, Cornell

125 Poule A – #27 Diego Sotelo, Harvard

125 Poule B – #30 Robert Howard, Penn State

133 Poule A – #1 Vito Arujau, Cornell

133 Poule A – #6 Connor McGonagle, Lehigh

133 Poule A – #7 Michael Colaiocco, Pennsylvanie

133 Poule A – #25 Mason Leiphart, Franklin et Marshall

141 Piscine A – #2 Beau Bartlett, Penn State

141 Poule A – #21 Jesse Vasquez, ASU

141 Poule A – #7 CJ Composto, Penn

141 Piscine A – #10 Vince Cornella, Cornell

141 Poule B – #11 Malyke Hines, Lehigh

149 Poule A – #2 Shayne Van Ness, Penn State

149 Poule B – #3 Kyle Parco, ASU

157 Poule A – #1 Levi Haines, Penn State

157 Poule A – #27 Max Brignola, Lehigh

157 Poule B – #4 Jacori Teemer, ASU

157 Poule B – #21 Meyer Shapiro, Cornell

157 Poule B – #31 Jude Swisher, Penn

165 Poule A – #7 Julian Ramirez, Cornell

165 Poule A – #31 Jake Logan, Lehigh

174 Poule A – #1 Carter Starocci, Penn State

174 Poule A – #19 Nick Incontrera, Penn

174 Poule A – #21 Alex Faison, NC State

184 Poule A – #2 Bernie Truax, Penn State

184 Poule A – #21 James Conway, Franklin et Marshall

184 Poule A – #31 Max Hale, Pennsylvanie

197 Poule A – #5 Trent Hidlay, État de Caroline du Nord

197 Poule A – #9 Michael Beard, Lehigh

197 Poule A – #27 Cole Urbas, Penn

197 Poule B – #1 Aaron Brooks, Penn State

197 Poule B – #32 John Crawford, Franklin et Marshall

285 Poule A – #1 Greg Kerkvliet, Penn State

285 Poule A – #7 Owen Trephan, NC State

285 Poule A – #19 Nathan Taylor, Lehigh

285 Poule B – #10 Lewis Fernandes, Cornell

Supports de lutte classique Journeymen Collegiate 2023

Les classes de poids au Journeymen Collegiate sont divisées en plusieurs tranches. Les supports à jour sont disponibles dans l’intégration ci-dessous. Les brackets sont susceptibles de changer jusqu’au début de l’événement.

Calendrier de la Classique collégiale Journeymen 2023

La Journeymen Collegiate Classic 2023 aura lieu le dimanche 12 novembre à la Freedom High School de Bethléem, en Pennsylvanie.

7h30 – Pesée

9h00 – La lutte commence et se poursuit jusqu’à la conclusion de l’événement.