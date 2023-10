Charles Johnston, assis, et Landon Sgalla, seniors du programme de technologie des réseaux informatiques de la Jefferson County Joint Vocational School, acquièrent une expérience professionnelle en assistant le coordinateur technique du JVS, Ron Peach, dans le laboratoire informatique de l’école. Peach a déclaré que les élèves offraient un peu de soutien technique pour les projets. Les étudiants du CNT obtiennent des certifications en support informatique, en support réseau et en réparation de réseaux informatiques par l’intermédiaire de la Computing Technology Industry Association, une association professionnelle à but non lucratif qui délivre des certifications professionnelles pour l’industrie des technologies de l’information, et les diplômés peuvent continuer à travailler dans diverses carrières de technicien informatique. et des spécialistes des réseaux informatiques aux chefs de projets informatiques. (Photo contribuée)







