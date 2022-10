Support Booker pour le shérif – Shaw Local

Pour l’éditeur:

Je m’appelle Roger Schipper. J’ai eu la chance que vous, en tant qu’électeurs du comté de Whiteside, m’ayez élu cinq fois pour être votre shérif. Je vous demande de me faire confiance une fois de plus et de réélire John Booker comme shérif. Pendant mon mandat de shérif, j’ai embauché John Booker et Mike Lewis. J’espère que vous me ferez confiance quand je dis que John Booker est de loin le meilleur candidat pour diriger ce comté en tant que shérif.

Le shérif Booker a fait ses preuves à maintes reprises et a gravi les échelons pour devenir shérif, et il mérite votre vote en novembre.

Roger Schipper

Morisson