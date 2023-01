Suppléments que vous ne devriez pas prendre avec ces 4 médicaments

Vous savez probablement déjà que certains médicaments ne se mélangent pas et vous savez probablement que les suppléments peuvent avoir des propriétés médicinales adjacentes. Il est donc logique que le mélange de médicaments avec des vitamines et des suppléments soit manipulé avec précaution.

En fait, la FDA met spécifiquement en garde contre ne pas revérifier avant de prendre des suppléments avec des médicaments en raison d’interactions médicamenteuses possibles, qui “pourraient avoir des effets dangereux, voire mortels”.

Tout compte fait, si vous prenez des médicaments, ne présumez pas que vous pouvez ajouter les vitamines et les suppléments que vous souhaitez en plus. Au lieu de cela, parlez-en à votre médecin et faites vos devoirs. Si vous ne le faites pas, vous pourriez vous retrouver avec des effets secondaires désagréables – ou même mettre votre propre vie en danger.

Médicaments et compléments alimentaires

À première vue, mélanger des médicaments avec des vitamines et des suppléments peut sembler positif. Vous donnez à votre corps plus de ressources pour faire le travail dont il a besoin, n’est-ce pas ?

Théoriquement, bien sûr. Mais il n’est pas toujours facile pour le profane de savoir exactement comment des vitamines et des suppléments spécifiques fonctionnent dans le corps. Au-delà de cela, vous n’êtes presque certainement pas familier avec la façon dont ce supplément pourrait changer lors de l’interaction avec des médicaments.

Cela devient de plus en plus délicat à mesure que l’utilisation de suppléments augmente. Dans l’état actuel des choses, les Centers for Disease Control and Prevention disent que environ 57% des Américains de plus de 20 ans ont pris un supplément au cours des 30 derniers jours. Et le problème est que beaucoup d’entre eux supposent que parce que quelque chose est naturel, c’est sans danger.

En fait, cependant, les compléments alimentaires peuvent modifier la façon dont votre corps absorbe, métabolise ou excrète les médicaments que vous prenez. Cela signifie que cela pourrait rendre le médicament moins efficace ou provoquer des interactions médicamenteuses entraînant des effets secondaires indésirables et potentiellement dangereux.

En fin de compte, si vous prenez des médicaments, vous devriez consulter votre médecin avant d’ajouter des vitamines et des suppléments.

4 types de médicaments à surveiller

Vous devriez toujours parler de tout ce que vous prenez avec votre médecin, même si c’est naturel ou que ce n’est pas grave. Examinons quelques catégories de médicaments pour vous donner une idée approximative de certaines des interactions médicamenteuses les plus courantes.

En haut, nous dirons être très prudent avec millepertuis. Il a une variété d’interactions médicamenteuses avec tout, des médicaments contre le cancer au contrôle des naissances.

Anticoagulants

Si vous prenez un anticoagulant sur ordonnance comme Warfarine ou même une aspirine quotidienne, faites très attention aux vitamines et aux suppléments que vous prenez.

Le problème est que certains suppléments et vitamines peuvent également fluidifier votre sang, entraînant trop peu de plaquettes, contribuant à des saignements et des ecchymoses. Si vous prenez des anticoagulants, évitez :

millepertuis

Échinacée (vérifiez toutes les vitamines stimulant le système immunitaire pour cet ingrédient)

Vitamine E

Curcuma (c’est OK pour cuisiner avec, cependant)

Ginkgo biloba

Danshen

Racine de réglisse

Tous les suppléments naturels ci-dessus peuvent fluidifier davantage votre sang, ce que vous ne voulez pas si vous prenez déjà un anticoagulant.

Médicaments pour le cœur

Il y a de fortes chances que si vous prenez des médicaments pour le cœur, votre médecin vous ait parlé d’interactions médicamenteuses spécifiques. Pourtant, vous ne pensez peut-être pas que les vitamines et les suppléments comptent comme des ajouts potentiellement dangereux. Mais ils le peuvent.

Les éléments suivants peuvent augmenter votre risque de saignement si vous prenez des médicaments pour le cœur :

Ginkgo biloba

Onagre

Ail

Si vous prenez de la digoxine (Lanoxin), ne prenez pas les herbes danshen, la racine de réglisse ou le millepertuis car les trois peuvent modifier le fonctionnement de la digoxine.

Si vous prenez quelque chose pour l’hypertension artérielle, évitez la coenzyme Q10 (CoQ10) à moins que votre médecin ne vous le recommande. Cet antioxydant peut réduire l’efficacité de votre médicament contre l’hypertension. Jus de pamplemousse et certains médicaments contre l’hypertension peuvent également interagir et abaisser dangereusement la tension artérielle.

Ceci n’est qu’un aperçu. Pour une plongée plus profonde dans les médicaments et les suppléments pour le cœur, creusez dans cette ressource de la Clinique Mayo.

Médicaments contre le diabète

Si vous avez un diagnostic de diabète, votre médecin peut vous avoir prescrit des médicaments pour abaisser votre taux de sucre dans le sang, par exemple, des biguanides comme la metformine (Glucophage) ou des sulfonylurées comme le glipizide (Glucotrol). Vous pouvez aller trop loin dans l’autre sens, cependant, si vous prenez des vitamines ou des suppléments qui abaissent également votre taux de glucose.

Plus précisément, vous êtes à risque d’hypoglycémie (faible taux de sucre dans le sang) si vous associez votre médicament antidiabétique à :

Ashwagandha

Magnésium

Chardon-Marie

Aloe vera

Ginseng

Gingembre

Le millepertuis pourrait également rendre vos médicaments antidiabétiques moins efficaces.

À l’inverse, ne prenez pas de chrome, de niacine (vitamine B3) ou de gingko biloba, car ils peuvent augmenter votre taux de sucre dans le sang et neutraliser vos médicaments contre le diabète.

Et si votre médecin vous prescrit un anticoagulant pour votre diabète, consultez la section ci-dessus sur les anticoagulants pour les vitamines et les suppléments potentiellement dangereux.

Médicaments contre le VIH

À ce stade, vous ne serez peut-être pas surpris d’apprendre que le millepertuis peut interférer avec certains médicaments contre le VIH, notamment l’indinavir ou l’atazanavir (Reyataz). Ce n’est cependant pas le seul supplément potentiellement problématique. De même, l’échinacée – même lorsqu’elle est prise dans des vitamines stimulant le système immunitaire – peut affecter des médicaments comme l’indinavir ou le ritonavir (Norvir).

De plus, si vous prenez des médicaments antirétroviraux, toutes ces vitamines et suppléments peuvent provoquer des interactions médicamenteuses indésirables, rendant vos médicaments moins efficaces :

Ginkgo

Ail

Chardon-Marie

Vitamine C

Sulfate de zinc

Carbonate de calcium

Fumarate ferreux (supplément de fer)

Même certaines multivitamines peuvent diminuer l’efficacité de vos médicaments, alors parlez-en à votre médecin.

En bout de ligne

Mélanger des médicaments avec des vitamines et des suppléments ne doit pas être pris à la légère. Ne présumez pas que, simplement parce que quelque chose est naturel, il est sûr de l’utiliser avec tout ce que votre médecin vous a recommandé. Au lieu de cela, avant d’ajouter quoi que ce soit à votre routine quotidienne, recherchez les interactions médicamenteuses. Surtout, parlez-en à votre médecin.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.