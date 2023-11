Suppléments que je prends pour l’humeur, le stress et la performance sportive

Adrian Lopresti/nikom1234/Getty Images

Le Dr Adrian Lopresti est un psychologue clinicien qui étudie l’impact des suppléments sur la santé mentale.

Dans sa propre vie, Lopresti utilise une poignée de suppléments en fonction de son humeur et de son stress.

Certains des suppléments qu’il prend comprennent de l’huile de poisson, du magnésium et de l’ashwagandha.

Le Dr Adrian Lopresti a consacré sa carrière à comprendre comment les suppléments nutritionnels peuvent améliorer la santé mentale.

“Je suis psychologue clinicien, donc mon intérêt se porte sur le domaine du bien-être mental”, a déclaré Lopresti à Insider.

Lopresti est directeur général de Clinical Research Australia, une société qui effectue des recherches cliniques pour le compte de sponsors, y compris des sociétés de suppléments.

Insider a demandé à Lopresti quels suppléments il prend, sur la base de ses propres recherches et d’autres recherches dans le domaine. Insider a exclu les suppléments que Lopresti recherche actuellement dans le cadre d’essais sponsorisés.

Voici trois des suppléments que Lopresti prend dans sa propre vie pour son bien-être mental et physique.

L’huile de poisson

Comme le docteur de la longévité Pierre Attia Lopresti prend un supplément d’huile de poisson chaque jour.

Les experts recommandent généralement de consommer deux portions de poisson chaque semaine – comme le saumon, le hareng ou les sardines – pour leurs acides gras oméga-3 bénéfiques, EPA et DHA.

Mais les suppléments, comme l’huile de poisson, peuvent également être une excellente source d’acides gras oméga-3.

UN Etude 2022 ont découvert que la prise quotidienne de seulement 3 grammes d’acides gras oméga-3, que ce soit par l’alimentation ou par des suppléments, peut aider à abaisser la tension artérielle et à prévenir les maladies cardiaques.

Les propriétés anti-inflammatoires de l’huile de poisson peuvent également être bénéfiques pour les personnes qui souffrent de dépression .

UN bilan 2016 sur 13 études ont révélé que les suppléments d’oméga-3 aidaient à réduire certains symptômes de dépression chez les personnes souffrant d’un trouble dépressif majeur. Il semble particulièrement utile chez ceux qui prennent déjà des antidépresseurs, mais les auteurs affirment que des recherches supplémentaires sont nécessaires.

Magnésium

Le magnésium est le quatrième minéral le plus abondant dans votre corps et est « nécessaire à la santé des os, du cœur, des muscles et des nerfs », a déclaré Allie Gregg, diététiste professionnelle, à Insider. Mais moins que la moitié des Américains consomment suffisamment de magnésium par leur alimentation.

Lopresti prend du magnésium parce qu’il pense que cela peut contribuer à la performance sportive.

UN bilan 2019 ont découvert que le magnésium peut avoir une influence positive sur la performance musculaire chez certains athlètes, bien que les recherches soient incohérentes et limitées.

Lopresti opte pour 300 à 600 mg de glycinate, bisglycinate ou citrate de magnésium élémentaire. Mais il évite l’oxyde de magnésium, car c’est un laxatif .

Bien qu’un peu de magnésium ajouté puisse avoir des avantages, une trop grande quantité de magnésium peut être nocive et entraîner des maux d’estomac, voire même des maux d’estomac. dangereux .

Ashwagandha

L’Ashwagandha est devenu un complément populaire sur les réseaux sociaux, les créateurs affirmant qu’il peut aider à réduire le stress et l’anxiété, même augmenter les niveaux de testostérone .

Lopresti prendra périodiquement de l’ashwagandha pour gérer le stress. “Le plus grand nombre de preuves concerne probablement le stress”, a déclaré Lopresti. “Cela semble avoir un effet positif.”

Cependant, Lopresti a déclaré que prendre de l’ashwagandha contre le stress “ne fonctionne pas du jour au lendemain”. Il faut généralement quelques semaines pour que les gens remarquent les effets de l’ashwagandha, et les gens en récolteront le maximum d’avantages après en avoir pris pendant deux à huit semaines.