Suppléments d’huile de poisson liés aux premiers problèmes cardiaques

22 mai 2024 – L’un des compléments alimentaires les plus largement utilisés peut présenter des risques pour la santé cardiaque des personnes par ailleurs en bonne santé.

Une nouvelle étude de grande envergure a établi un lien entre les suppléments d’huile de poisson et des problèmes cardiaques tels qu’un rythme cardiaque irrégulier ou un accident vasculaire cérébral.

Pour l’étude, publié cette semaine dans Médecine BMJ, les chercheurs ont analysé les dossiers d’hospitalisation et les données sur les décès de 415 737 personnes âgées de 40 à 69 ans vivant au Royaume-Uni. Près d’un tiers des personnes ont déclaré prendre régulièrement des suppléments d’huile de poisson, et ces personnes étaient plus susceptibles d’être des femmes, des personnes âgées et des Blancs.

L’huile de poisson était associée à un risque 13 % plus élevé de fibrillation auriculaire en tant que premier problème cardiaque, et également à un risque 5 % plus élevé d’accident vasculaire cérébral en tant que premier problème cardiaque. La fibrillation auriculaire est un rythme cardiaque irrégulier (et parfois très rapide) associé à un risque plus élevé d’accident vasculaire cérébral.

Mais certains groupes de personnes participant à l’étude qui prenaient régulièrement de l’huile de poisson présentaient un risque plus faible de problèmes cardiaques. Ceux qui souffraient d’une maladie cardiaque avaient un risque réduit de 15 % de passer d’une fibrillation auriculaire à une crise cardiaque, et un risque réduit de 9 % de décès après avoir contracté une maladie de pompage sanguin connue sous le nom d’insuffisance cardiaque.