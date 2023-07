Supplément de siège préférentiel AMC Axes

AMC Theatres met fin à son essai de sièges préférés Sightline car cela n’a pas affecté le comportement des consommateurs, a déclaré la société jeudi. Cela signifie que dans les cinémas sélectionnés où Sightline a été testé, tous les sièges seront désormais au même prix, quelle que soit la position.

Sightline a donné aux clients la possibilité de payer un peu plus pour s’asseoir dans les sièges du milieu, souvent considérés comme les meilleurs sièges lors du visionnage d’un film. Les premiers rangs, cependant, ont été légèrement réduits. AMC a constaté que trois invités sur quatre qui s’étaient auparavant assis dans ces sièges du milieu continuaient de le faire, en payant le supplément. La troupe de théâtre n’a pas vu plus de monde assis aux premiers rangs, malgré la réduction.

AMC a déclaré qu’elle mettrait fin à l’essai Sightline dans le but de rester compétitive et qu’elle n’a pas non plus vu d’autres chaînes imiter le modèle. AMC, cependant, a déclaré qu’il essaierait un nouveau programme avec certains cinémas dans les semaines à venir. Dans un effort pour amener les gens à s’asseoir au premier rang, la société a annoncé qu’elle offrirait des sièges spacieux au premier rang avec « une inclinaison étendue du siège » plus tard cette année.

AMC Theatres n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires supplémentaires.

Les salles de cinéma sont encore a du mal à attirer le public alors que la pandémie a changé les habitudes de visionnage de millions de personnes. Les services de streaming proposent désormais des catalogues robustes et apporteront rapidement de nouveaux films des semaines après leur première en salles. Les configurations de cinéma maison des gens ont également connu une grande innovation, avec des écrans dynamiques et des configurations sonores qui peuvent être obtenues à des prix plus abordables. Cela n’aide pas que le prix moyen du billet de cinéma ait été en constante augmentation au cours des deux dernières décenniesavec des options Dolby et IMAX dépassant les 20 $ sur certains marchés.

Les changements de comportement des consommateurs continuent de mettre la pression sur des chaînes comme AMC. Dans les résultats des bénéfices publiés plus tôt cette année, AMC a enregistré une baisse de 15% de son chiffre d’affaires au quatrième trimestre. Les films à gros budget ont également eu du mal au box-office, avec des titres comme Indiana Jones et le cadran du destin et Le flash des attentes sous-performantes. La grève des écrivains et des acteurs en cours signifie également que les stars ne font pas la promotion de nouvelles versionscomme Barbie et Oppenheimer.

Pour les consommateurs soucieux des coûts, il existe certaines options pour continuer à voir des films dans les salles à des prix inférieurs. MoviePass est de retour, vous permettant de voir plusieurs films avec un seul abonnement. AMC Stubs A-List, Regal Unlimited, Cinemark Movie Club et Alamo Season Pass offrent tous des options pour regarder plusieurs films pour un prix unique.