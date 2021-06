JOE Biden ressemblait à un « deuil effrayé » alors que Vladimir Poutine est passé en mode « super-vilain » pour le face-à-face d’aujourd’hui en Suisse, selon un expert de haut niveau.

Le président américain vieillissant dégageait un air de peur alors que le monde regardait le début du sommet de grande envergure à Genève, a révélé l’expert en langage corporel Judi James.

dix Biden aurait semblé beaucoup plus «passif» que son homologue russe Crédit : AFP

dix Parfois, il semblait que le leader russe souhaitait être ailleurs Crédit : Reuters

Cela allait toujours être une réunion délicate après que le président américain ait qualifié Poutine de « tueur » tandis que le dirigeant russe a décrit Biden comme essayant d’être « macho ».

Mais il semble que Poutine, l’homme alpha, était déterminé à prouver qu’il n’était pas un homme avec qui il fallait jouer.

Judi a révélé: « Avec Biden semblant se méfier d’attirer même l’attention du leader russe, Poutine semblait élevé au statut de super-vilain, comme un Loki ou un Voldemort.

« Il a également joué avec l’ambiance de la pose, debout en mode alpha complet avec ses jambes écartées et ses bras le long de ses côtés dans un style militaire, avec l’écart révélateur » V retourné » sous l’aisselle pour suggérer la confiance et la force supérieure et résoudre.

« Biden, debout de l’autre côté du président suisse, ressemblait plus à une personne en deuil lors d’un enterrement.

« Quand il a souri à la caméra, c’était un rictus d’apparence rigide et quand le sourire a disparu, il a été remplacé par une pince à lèvres sinistre avec les coins de la bouche abaissés.

« Alors que Poutine écartait, Biden se tenait dans une pose plus auto-diminue pour suggérer une approche plus passive avec ses mains jointes devant son torse dans une pose auto-protectrice » feuille de vigne « .

dix Vladimir Poutine accuse Joe Biden d’essayer d’être « macho » Crédit : EPA

dix Les deux dirigeants semblaient avoir fait de leur mieux pour éviter le contact visuel Crédit : AP

dix Le président américain aurait l’air d' »un pleureur lors d’un enterrement » Crédit : Reuters

dix Poutine semblait élevé au « statut de super-méchant », a déclaré l’expert Judi James Crédit : Reuters

« Alors que le président suisse s’écartait du chemin, les deux hommes se sont finalement reconnus pour la secousse. C’est Biden qui a déclenché la poignée de main, tendant rapidement la main avec son pouce penché, suggérant qu’il était impatient de la descendre.

« Son sourire était le même rictus qu’il avait exécuté auparavant, suggérant une tension et c’est Biden qui a levé sa main libre plus d’une fois dans un geste de direction dans le but de passer le moment rapidement et d’entrer dans le bâtiment pour commencer les pourparlers. «

Et les choses n’étaient pas très différentes lorsque les dirigeants mondiaux rivaux se sont assis pour poser pour les caméras.

Judi a déclaré que Poutine semblait plus puissant tandis que le leader américain mettait des barrières.

« L’ambiance lors de la photo-appel semblait grossière et de mauvaise humeur, les deux dirigeants faisant ce qui leur semblait le mieux pour éviter le contact visuel ou la communication directe », a-t-elle déclaré.

« Poutine a remporté la pose de pouvoir, assis les jambes écartées et allongées dans un geste territorial de pouvoir ou de statut supérieur tandis que Biden était assis les jambes croisées et un bras sur ses genoux dans un rituel à double barrière plus auto-protecteur.

« Il était difficile de voir quand ils se parlaient car ils ne se tournaient pas pour s’adresser face à face et à un moment donné, Biden semblait s’adresser à l’interprète de Poutine, ce qui est une mauvaise étiquette, d’autant plus que Poutine parle assez bien anglais.

dix Joe Biden dégageait un air de ce qui ressemblait à de la peur, a déclaré Judi Crédit : Getty

dix Poutine était en mode « militaire » lorsqu’il a rencontré pour la première fois son rival américain Crédit : AFP

dix C’est Biden (à droite) qui est à l’origine de la poignée de main Crédit : AP

dix Judi a déclaré que Poutine avait l’air plus puissant tandis que le leader américain mettait des barrières Crédit : AFP

« Au fur et à mesure que le tournage se déroulait, il ressortait clairement du langage corporel du leader russe qu’il devenait de plus en plus impatient et même de mauvaise humeur.

« Il a utilisé plusieurs gestes métronomiques pour suggérer qu’il voulait que les choses avancent, en commençant par lever un orteil avant de frapper le sol.

« Ces signaux se sont multipliés, notamment en tapant ses doigts sur le bras de sa chaise et en frappant ses mains sur ses cuisses. À la fin, il a grimacé et a grimacé en parlant à son équipe et on a vu quelqu’un regarder sa montre très délibérément. »

Judi a ajouté que Poutine devenait agité, les gestes de Biden suggéraient un désir de se réconforter ou de se calmer.

Elle a déclaré: « Il a caressé le bord de ses notes et a aspiré ses lèvres. Apparemment déterminé à ne pas regarder Poutine plus qu’il n’était nécessaire, il a tiré sa bouche dans un autre sourire de rictus avant de retomber dans le geste sinistre de pincement de la bouche. «

Les choses étaient très différentes lorsque le dirigeant russe s’est retrouvé face à face avec le prédécesseur de Biden, explique Judi.

« Quand Trump s’est assis avec Poutine, son langage corporel a suggéré que deux alphas au dos argenté essayaient de se surpasser en termes de signaux de puissance physique et de machisme », a-t-elle déclaré.

« Il y avait une suggestion que les deux hommes auraient pu apprécier le » combat « à l’époque, mais il n’y avait clairement aucun signe de plaisir de Biden ou de Poutine ici aujourd’hui alors que la tension augmentait et que les tempéraments semblaient s’effilocher. »