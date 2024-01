Superstructure en hausse au 71 Prince Street au centre-ville de Brooklyn

YIMBY a repéré une construction au 71 Prince Street, un complexe résidentiel de 31 étages au centre-ville de Brooklyn. Conçu par Aufgang Architects et développé par Maddd Equities, le projet devrait produire 436 600 pieds carrés avec 465 unités locatives, 4 000 pieds carrés d’espace de vente au détail et 40 à 50 places de parking fermées. Brooklyn Red Sauce LLC est répertorié comme propriétaire et Joy Construction Corp. est l’entrepreneur général de la propriété, qui est alternativement adressée au 202 Tillary Street et est située sur une parcelle en forme de L de 19 500 pieds carrés avec deux façades bordant Prince et Hillary. Des rues qui abritaient autrefois une installation de self-stockage américaine de 115 000 pieds carrés. La construction devrait coûter 132 millions de dollars.

Des photographies récentes montrent une grue de chantier travaillant activement au-dessus de la superstructure en béton armé, qui se trouve déjà plusieurs étages au-dessus du niveau de la rue. De hauts hangars sur trottoir obscurcissent les deux façades, tandis que des feuilles de plastique blanches recouvrent le dernier étage terminé. Les équipes devraient se déplacer progressivement plus rapidement avec le rythme de la construction verticale à mesure que la tour devient encore plus haute.

Un rendu aérien représente le 71 Prince Street comme une structure monolithique s’élevant presque sans interruption vers son sommet. Au huitième niveau, deux marges de recul identiques accueilleront des terrasses extérieures pour un nombre restreint d’unités. La majeure partie de l’extérieur est constituée d’une grille étroite de fenêtres du sol au plafond et d’une surface extérieure sombre, très probablement constituée de maçonnerie avec une épaisse corniche au-dessus du rez-de-chaussée, du huitième étage et du parapet du toit surmonté d’une cloison mécanique. et une terrasse extérieure. Pendant ce temps, le coin nord-ouest présente une grande surface plate et sans fenêtre. On peut également voir une entrée de garage de stationnement autour du centre du premier niveau le long de la rue Tillary.

Le rendu affiché montre une fresque murale à grande échelle visible qui serait visible par les véhicules circulant le long de Tillary Street à l’approche de la bretelle d’accès à la Brooklyn-Queens Expressway (BQE).

L’année dernière, Maddd Equities et Joy Construction ont réussi à obtenir 143 millions de dollars en financement de construction pour le projet fourni par Valley National Bank, Metropolitan Commercial Bank et Bank Leumi. Un autre financement provient de la vente du bail foncier du site à iStar pour 33,2 millions de dollars en 2021. Les promoteurs ont acheté le site pour 30 millions de dollars en 2018 et ont également acquis 180 000 pieds carrés de droits aériens auprès d’Ingersoll Houses, une société de logement de la ville de New York. Développement de l’autorité et d’un terrain voisin de 6 000 pieds carrés sur Myrtle Avenue.

Il a été rapporté que 25 pour cent du total des logements seront consacrés à des logements abordables, rapportant jusqu’à 60 pour cent du revenu médian de la région. Une liste d’équipements résidentiels n’a pas encore été divulguée. La station de métro la plus proche du développement est l’arrêt DeKalb Avenue au sud, desservant les trains B, Q et R.

La date d’achèvement prévue du 71, rue Prince est prévue pour mars 2025, comme indiqué sur place.

