En octobre, Netflix confirmé cette Narcos: Mexique reviendra pour la saison trois sans pour autant Diego Luna. La description officielle de la nouvelle saison se lit comme suit:

« Dans les années 90, lorsque la mondialisation du commerce de la drogue s’enflamme, la saison 3 examine la guerre qui éclate après les éclatements de l’empire de Félix. Alors que les cartels nouvellement indépendants luttent pour survivre aux bouleversements politiques et à l’escalade de la violence, une nouvelle génération de pivots mexicains émerge. Mais dans cette guerre, la vérité est la première victime – et chaque arrestation, meurtre et démantèlement ne fait que repousser la vraie victoire. «

Le casting comprendra Scoot McNairy, José Maria Yazpik, Alberto Ammann, Alfonso Dosal, Mayra Hermosillo, Matt Letscher, Manuel Masalva, Alejandro Edda et Gorka Lasaosa.