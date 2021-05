Superstition ou foi? Les patients Covid du district UP fabriquent Beeline pour Peepal Tree pour «  plus d’oxygène  »

C’est un cas clair de superstition et de foi chevauchant la science alors que les habitants de la région de Bahadurganj à Shahjahanpur se dirigent vers un arbre Peepal après avoir été déclarés positifs à Covid.

Environ une demi-douzaine de membres de deux familles qui ont été testés positifs sont maintenant couchés sous l’arbre Peepal pour une dose d’oxygène.

Urmila, l’une des femmes allongées sous l’arbre, raconte: «J’avais des problèmes de respiration et il n’y avait ni hôpital ni assistance en oxygène. Quelqu’un m’a dit que l’arbre Peepal donne de l’oxygène et ma famille m’a amené ici. Je me sens mieux maintenant et je peux mieux respirer.

Le député du parti Bharatiya Janata, Roshanlal Varma, est arrivé dans la région et a rencontré les gens. Exprimant sa colère face à l’état des choses dans le domaine des soins de santé, il a même appelé samedi les responsables du district et leur a demandé de transférer les patients vers les hôpitaux,

Urmila, cependant, a déclaré que, puisqu’elle se sentait mieux sous l’arbre Peepal, elle ne voulait pas être transférée à l’hôpital.

Un membre de sa famille a déclaré: «On nous a dit que Peepal donne un maximum d’oxygène. Puisqu’il n’y avait plus d’option, nous avons amené ma tante ici et elle s’est en grande partie rétablie. Ce qui compte, c’est qu’elle s’améliore et qu’elle n’a pas besoin de soutien en oxygène. Nous ne nous soucions pas de ce que les gens disent. «

Les experts médicaux de Lucknow, quant à eux, affirment que l’impact est plus psychologique que physique. «C’est probablement l’air frais qui aide les gens à respirer facilement», a déclaré un médecin de la King George’s Medical University (KGMU).

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici