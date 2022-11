Superstar Krishna derniers droits: Jr NTR, Allu Arjun, Prabhas et d’autres rendent un dernier hommage au père de Mahesh Babu [Watch Video]

Les derniers droits de la superstar Krishna : Le père de la superstar de Tollywood Mahesh Babu, la superstar du Sud Krishna, est décédé aujourd’hui, le 15 novembre. Cette année n’est pas bonne pour la famille de Mahesh Babu. Cette année, l’acteur a perdu trois membres de sa famille. En janvier, il a perdu son frère Ramesh Babu ; en septembre, il a perdu sa mère Indira Devi ; et maintenant, l’acteur a perdu son père, la superstar Krishna. De nombreuses célébrités de l’industrie cinématographique du sud de l’Inde ont assisté aux derniers rites de l’acteur et ont consolé Mahesh Babu. Jr. NTR, Allu Arjun, Vijay Deverakonda, Prabhas et d’autres célébrités sont arrivés à la dernière minute. Regardez la vidéo pour en savoir plus. Regarder la vidéo.