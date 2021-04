La fusion progressive de l’homme et de la machine est non seulement inévitable, mais «impérative» dans la volonté du Pentagone de surpasser les adversaires américains, a déclaré le plus grand scientifique de la Force spatiale, saluant une nouvelle ère d ‘«augmentation humaine» dans la technologie militaire.

Lors d’un événement organisé par le Laboratoire de recherche de l’armée de l’air (AFRL) mercredi, le Dr Joel Mozer, scientifique en chef de la Force spatiale, a déclaré « surhumain » les technologies sont à l’horizon, insistent les États-Unis «Ne peut pas se permettre de rester à la traîne dans ce domaine.»

« Au siècle dernier, la civilisation occidentale est passée d’une société industrielle à une société basée sur l’information, mais aujourd’hui nous sommes au bord d’une nouvelle ère: l’ère de l’augmentation humaine », il a dit. «Dans notre entreprise de défense nationale, il est impératif que nous adoptions cette nouvelle ère, de peur de prendre du retard sur nos concurrents stratégiques.»





Combiner l’ingéniosité de l’homme avec «Efficacité de la machine, puissance et vitesse» volonté «Créer des capacités qui sont plus qu’humaines», Mozer a continué, prédisant « inimaginable » progrès au cours de la prochaine décennie. Il a cité les progrès de l’intelligence artificielle, soulignant un programme d’IA développé par une filiale de Google, AlphaGo Zero, qui a pu s’entraîner à jouer au jeu de Go à un niveau supérieur en quelques semaines seulement, sans utiliser de données provenant d’un humain réel. allumettes.

En intégrant l’IA dans la planification de la guerre, le Pentagone pourrait « Développer des stratégies et des tactiques qu’aucun humain ne pourrait, » Mozer a dit, suggérant que, finalement, « autonome » les programmes pourraient conseiller les commandants en temps réel.

« Cela s’étendra au champ de bataille, où les commandants et les décideurs auront à leur disposition plusieurs agents autonomes, chacun étant capable de contrôler l’exécution de choses comme la reconnaissance, le contrôle de tir ou l’attaque, » continua le scientifique de la Force spatiale, mais avertit que «Nous devons réfléchir attentivement à l’éthique de cela et à la façon dont nous ferons confiance à ces agents autonomes, en particulier à une époque de guerre autonome meurtrière.»

L’IA automatisée a également ses risques, a ajouté Mozer, affirmant que les programmes avancés peuvent proposer des lignes d’attaque si innovantes qu’elles échappent à la compréhension humaine, « Et c’est un peu effrayant. »





Peut-être encore plus pénible, il a appelé à une expansion de la technologie d’augmentation au-delà de l’armée, suggérant qu’elle pourrait produire «Main-d’œuvre surhumaine», vraisemblablement volontairement

«En utilisant des technologies telles que la réalité augmentée et la réalité virtuelle et la stimulation nerveuse, vous pourriez mettre [an] l’individu dans un état de flux, où l’apprentissage est optimisé et la rétention est maximisée, » il a dit. «Cet individu pourrait être façonné en quelqu’un avec un potentiel très performant.»

Bien que cela ressemble à une œuvre de science-fiction, la vision de Mozer est en train de devenir réalité. L’aile de recherche avancée du Pentagone, DARPA, s’est lancée dans de nombreux projets visant à augmenter l’organisme humain de manière encore plus radicale. L’agence a récemment fait la une des journaux après avoir révélé des travaux sur un implant cutané capable de détecter des virus et des infections dangereux, tandis que son programme de conception de systèmes d’ingénierie neuronale cherche à créer une interface neuronale qui permet «Communication entre le cerveau et le monde numérique», un parmi plusieurs projets d’implants cérébraux.





