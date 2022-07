Supernatural Prequel: The Winchesters News, distribution, rumeurs et date de sortie

Après 15 saisons, la série dramatique fantastique d’horreur Surnaturel a finalement pris fin en 2020. Maintenant, il a été confirmé que l’émission obtiendrait une préquelle sur les parents de Sam et Dean Winchester, John et Mary. Le spin-off est dirigé par l’ancien acteur de Dean Winchester, Jensen Ackles, et sa femme Danneel.

L’annonce a fait sensation parmi les anciens et les fans de Supernatural. Mais que sait-on de ce spin-off ? Nous avons rassemblé toutes les informations jusqu’à présent.

Les Winchester arrivera sur The CW le 11 octobre 2022 – le spectacle a commencé sa production en avril à la Nouvelle-Orléans.

Le Royaume-Uni n’a pas encore de date de sortie, mais heureusement, il existe un moyen de regarder The CW depuis l’étranger.

Le Hollywood Reporter a confirmé que la série avait été reprise par The CW. Cependant, Warner Bros. envisage une vente potentielle de cette chaîne, donc The Winchesters pourrait éventuellement être diffusée ailleurs si elle continue pour une autre saison.

Hypable a rapporté que The Winchesters est l’une des cinq émissions actuellement en développement par Jensen et Danneel – il pourrait donc y avoir plus de retombées surnaturelles dans le pipeline.

La bande-annonce des Winchesters

Voici la première bande-annonce de The Winchesters, qui montre la rencontre de John et Mary, leurs premiers combats ensemble en tant que chasseurs et comment Dean Winchester est en mission pour découvrir leur véritable passé :

Les acteurs et l’équipe des Winchesters

Nous avons maintenant nos John et Mary Winchester – Meg Donnelly et Drake Rodger.

Donnelly est surtout connu pour American Housewife, la série de films Disney Channel Zombie et High School Musical: The Musical. Pendant ce temps, Rodger est connu pour The In Between.

Ils seront rejoints par Nida Khurshid et Jojo Fleites. Le premier est diplômé du Disney Discovers Talent Showcase et est apparu dans Station 19 et For The People. Les Winchesters seront la première série télévisée de Fleites, après avoir joué dans de nombreuses pièces de théâtre telles que Rent, Hair et A Chorus Line.

Khurshid jouera Latika Desai, une jeune chasseuse intelligente en formation qui excelle dans la recherche et la résolution de problèmes. Pendant ce temps, Fleites jouera Carlos Cervantez, une force positive de l’équipe qui est naturelle pour combattre les démons.

Bianca Kajlich dans le rôle de Millie Winchester (l’épouse de Henry Winchester), Demetria McKinney dans Ada Monroe et Michael Tacconi dans Hank Murphy seront également à l’affiche de la série.

De plus, les anciens de Supernatural Jensen Ackles reviendront pour raconter en tant que Dean Winchester.

Ackles sera également dans les coulisses, producteur exécutif de la série avec sa femme Danneel et leur société, Chaos Machine Productions. Il s’agit du premier projet confirmé pour l’entreprise. Le couple a déclaré travailler avec la responsable du développement, Renee Reiff.

L’ancien écrivain de Supernatural, Robbie Thompson, agit également en tant que producteur exécutif. Thompson rédigera également le scénario de cette série. Glen Winter de Supergirl dirigera et produira le pilote.

Le créateur original de Supernatural, Eric Kripke, ne travaillera pas sur la série (il est probablement trop occupé avec The Boys). Cependant, Jensen Ackles s’est adressé à lui pour obtenir sa bénédiction afin de faire avancer le projet.

Plusieurs anciens membres de la distribution de Supernatural ont exprimé leur intérêt à apparaître dans la série. Ruth Connell – l’actrice de Rowena – a souligné que son personnage serait là lorsque le spectacle aura lieu. Danneel Ackles a renvoyé une réponse positive, afin que nous puissions en voir plus de la sorcière écossaise.

Misha Collins, l’acteur qui a joué Castiel, a également a plaisanté sur Twitter que son personnage est un ange voyageant dans le temps et pourrait facilement faire une apparition dans la série.

Ackles a déclaré à TV Line “La grande chose à propos de ce monde est que rien n’est hors de propos. Nous avons des moyens de faire revenir les personnages préférés des fans et les acteurs qui les ont interprétés ». Par conséquent, nous pourrions nous attendre à ce que Rowena, Cas et d’autres visages familiers se présentent.

Jensen a également exprimé son intérêt à EW pour que Jeffery Dean Morgan et Matt Cohen reprennent leurs rôles de John Winchester à un moment donné.

Les fans de Supernatural pourraient être très surpris d’apprendre que Jared Padalecki, alias Sam Winchester, s’est rendu sur Twitter pour exprimer publiquement ses griefs à propos de l’émission. Apparemment, il n’a pas été informé du projet et a été «vidé» de le découvrir sur Internet.

Ackles et Padalecki ont depuis ont tranché leurs différencesmais il reste encore à voir si Jared aura une implication créative dans la préquelle.

Jeffrey Dean Morgan et Samantha Smith ont joué respectivement John Winchester et Mary Winchester dans Supernatural. Comme la série suit des versions plus jeunes des personnages, nous supposons que si ces deux-là apparaissent, ce ne sera que brièvement.

Surnaturel a en fait fait un épisode de flashback mettant en vedette les jeunes John et Mary, interprétés respectivement par Matt Cohen et Amy Gumenick. Matt Cohen a maintenant confirmé qu’il n’était pas impliqué, mais il est ravi de voir où va le spectacle.

Complot des Winchesters

L’émission explorera comment John et Mary Winchester se sont rencontrés pour la première fois, sont tombés amoureux et ont risqué leur vie pour se sauver mutuellement et sauver le monde entier en tant que jeunes chasseurs. Il se déroulera en 1972, selon Danneel Ackles. Toute l’histoire sera encadrée du point de vue de Dean Winchester, qui racontera l’histoire.

Dans une citation à Deadline, Jensen Ackles déclare : « J’ai toujours eu l’impression que mon personnage, Dean, aurait voulu en savoir plus sur la relation de ses parents et comment elle s’est produite. J’aime donc l’idée qu’il nous emmène dans ce voyage.

Mary Campbell n’a que 19 ans lorsque The Winchesters a lieu. La préquelle reprendra après qu’elle vient de perdre un proche et envisage de laisser la chasse derrière elle. Cependant, lorsque son père (Samuel Campbell) disparaît, elle doit faire équipe avec sa nouvelle connaissance, John Winchester, pour découvrir ce qui se passe.

John est récemment revenu du Vietnam et suit les traces du passé de son père pour découvrir un tout nouveau monde de démons et de monstres.

John et Mary feront équipe avec Latika et Carlos pour en savoir plus sur leurs familles. Leur enquête les mène à Ada, propriétaire d’un magasin de livres, qui les conduit dans la bonne direction.

Il faut dire que certains de ces points de l’intrigue contredisent l’histoire racontée dans Surnaturel, où il était sous-entendu que John et Mary n’avaient jamais chassé ensemble auparavant. Bien sûr, la série originale était pleine d’incohérences – donc une petite réécriture n’est pas tout à fait inattendue.

Il est probable que nous verrons des versions plus jeunes des amis de John et Mary, comme Bobby et Rufus. Il peut également être configuré de manière similaire à Supernatural, avec un monstre différent de la semaine dans chaque épisode.

Nous ne savons pas s’il s’agira d’une série courte et limitée ou de plusieurs saisons. Cela peut dépendre de ses performances.

Comment regarder Les Winchesters

Chaos Machine Productions a un accord exclusif avec Warner Bros., ce qui signifie que tous les projets seront diffusés sur une chaîne/un service de streaming appartenant à la société.

Il devrait être diffusé sur The CW aux États-Unis, mais cette chaîne cherche à être vendue. À l’avenir, il pourrait être disponible sur le service de streaming phare de Warner Bros., HBO Max.