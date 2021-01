Jo Frost a fustigé les parents qui utilisent des écrans numériques et des tablettes pour garder leurs enfants tranquilles – insistant sur le fait qu’ils ont besoin de temps à l’extérieur et «d’interaction humaine».

La star de Supernanny, Jo a expliqué pourquoi c’est une mauvaise idée pour les parents de compter sur le temps d’écran comme un «mécanisme d’adaptation» avec leurs enfants.

En discutant sur le podcast Cuppa Happy, Jo a partagé ses inquiétudes concernant les jeunes enfants exposés à trop de technologie trop tôt dans leur vie.

« Des millions et des millions de synapses et l’importance de ces connexions et du câblage de notre cerveau se produisent au cours de ces cinq premières années », a-t-elle déclaré.

«Je suis réaliste, je sais pertinemment qu’il y aura des parents qui vont mettre des comprimés devant leurs enfants de deux ans.







«Ce n’est pas nécessaire et ce n’est pas nécessaire parce que ce qui est nécessaire, c’est l’interaction, l’interaction humaine et je conseillerais à toute famille qui ne l’a pas fait de rester à l’écart de cela.

«Il n’y a aucun besoin, absolument aucun besoin, pour un enfant d’avoir une tablette devant son visage et de se mettre dessus.

« Je me suis habitué à regarder les familles et à les aider, en tant que baby-sitter électronique où il y avait moins de direction à regarder comment ils allaient voir leur routine quotidienne et comment ils géreraient avec les enfants qu’ils avaient. »





Jo a ajouté: «C’est devenu un outil d’adaptation pour les parents, mais le meilleur développement et apprentissage est l’interaction entre l’enfant et ce parent ou tuteur ou tuteur de l’enfant et la construction de cette éducation d’apprentissage précoce face à face.

«Nous vivons à l’ère de la technologie et je pense que nous devons adopter la technologie, mais nous, les professionnels, savions il y a dix ans que s’il n’y avait pas de réglementation, nous serions confrontés au résultat de ces problèmes, il est donc important que nous prenons que nous n’abusons pas

«Si nous utilisons une application éducative pour un enfant, c’est une chose, mais je veux voir les enfants dehors parce que les terrains de jeux sont solitaires.







« Le toboggan parle à la balançoire en disant » où sont les enfants? » alors je veux voir les enfants dans les parcs, sur les sentiers de la nature, ils doivent être dehors. «

Jo est devenu célèbre avec Supernanny en 2004, qui a depuis engendré des spin-offs aux Pays-Bas et aux États-Unis.

Elle a également dirigé Family SOS avec Jo Frost et Family Matters.