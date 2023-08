Supermoon pourrait faire équipe avec l’ouragan Idalia pour faire monter les marées au moment où la tempête touche terre

Une rare super lune bleue pourrait faire monter les marées au-dessus de la normale au moment même où l’ouragan Idalia frappe la côte ouest de la Floride, exacerbant les inondations causées par la tempête.

La Lune était la plus proche de la Terre mercredi, le jour même où Idalia a touché terre en tant qu’ouragan haut de gamme de catégorie 3 près de Keaton Beach, dans la région peu peuplée de Big Bend en Floride, avec des vents maximums soutenus de près de 125 mph (200 km/h).

Même si une super lune peut constituer une toile de fond spectaculaire sur les photos de monuments du monde entier, son attraction gravitationnelle intensifiée rend également les marées plus hautes.

« Je dirais que le moment est plutôt mauvais pour celui-ci », a déclaré Brian Haines, météorologue en charge du bureau du National Weather Service à Charleston, en Caroline du Sud.

On s’attend à ce que cela aggrave les inondations causées par les marées, non seulement en Floride, mais également dans des États comme la Géorgie et la Caroline du Sud, où le bureau de Haines a averti les résidents que certaines parties de Charleston pourraient être sous l’eau d’ici mercredi soir.

Lorsque la lune est pleine, le soleil et la lune tirent dans la même direction, ce qui a pour effet d’augmenter les marées au-dessus des plages normales, a déclaré Kerry Emanuel, professeur émérite de sciences atmosphériques au Massachusetts Institute of Technology.

L’attraction gravitationnelle de la Lune est encore plus forte lorsqu’elle est plus proche de la Terre, de sorte que les marées sont encore plus hautes.

L’onde de tempête est souvent la cause la plus meurtrière des ouragans. L’eau de l’océan qui se déverse sur la terre pourrait atteindre 4,6 mètres le long de certaines parties de la côte ouest de la Floride, a prévu le National Hurricane Center dans ses derniers briefings mardi. Plus au sud, jusqu’à 7 pieds (2,1 mètres) d’onde de tempête sont attendus dans la région de Tampa Bay.

Les ondes de tempête qui peuvent être plus hautes qu’une personne sont un sujet de préoccupation pour tout ouragan majeur. Les marées et l’influence d’une super lune peuvent augmenter quelque peu ce chiffre.

« Il y a un dicton selon lequel il faut se cacher du vent et fuir l’eau, et j’espère que les gens tiendront compte de ce conseil », a déclaré Brian Tang, professeur agrégé de sciences atmosphériques à l’Université d’Albany à New York.

La partie du nord-ouest de la Floride où Idalia a touché terre mercredi est particulièrement vulnérable aux ondes de tempête en raison de la géographie de la région. Le plateau continental s’étend très loin de la côte et présente une pente progressive, permettant à l’océan de s’élever plus haut à mesure que les vents des ouragans chassent l’eau vers la terre, a expliqué Tang. La forme de la côte dans cette région – connue sous le nom de zone de Big Bend en Floride – est également courbée vers l’intérieur, ce qui peut concentrer l’onde de tempête et la rendre encore plus dangereuse, a-t-il déclaré.

En Caroline du Sud, on craint que le chemin d’Idalia ne le mène à proximité de la ville historique de Charleston et de ses environs connus sous le nom de Low Country. Cela ajouterait de l’eau à la marée haute prévue, a déclaré Haines.

« Mercredi soir, les inondations côtières s’annoncent vraiment désastreuses ici », a-t-il déclaré.

Le service météorologique prévoit une marée de 2,5 mètres à Charleston mercredi soir, ce qui pourrait provoquer des inondations généralisées dans le centre-ville de Charleston, a déclaré Haines. Même avec une marée de 7,5 pieds (2,3 mètres), certaines routes de la ville sont inondées et deviennent impraticables, a-t-il déclaré.

Jeff Martin, Associated Press