Supermen Sathiyan Gnanasekaran joue six matchs en une journée, n’en perd qu’un

Le joueur de tennis de table indien Sathiyan Gnanasekaran était comme “Superman” lors de la neuvième journée des compétitions des Jeux du Commonwealth de Birmingham en 2022, participant à six matches et n’en perdant qu’un.

La coéquipière senior de Sathiyan, Achanta Sharath Kamal, a également disputé six matches vendredi et a réussi à passer à l’étape suivante en simple et en double messieurs.

CWG 2022 – COUVERTURE COMPLÈTE | EN PROFONDEUR | FOCUS INDE | HORS TERRAIN | EN PHOTOS | DÉCOMPTE DES MÉDAILLES

Sathiyan a disputé six matches dans les compétitions de double mixte, de double masculin et de simple masculin vendredi, avec son premier match commençant à 09h30 et le dernier à 19h45, disputant deux matches chacun dans les trois sections. Il a atteint les quarts de finale en simple masculin et en demi-finale en double masculin, mais a perdu en double mixte dans lequel lui et sa partenaire Manika Batra étaient les favoris car ils sont classés dans le top 10 mondial.

Sathiyan, cependant, était satisfait de la façon dont la journée s’est déroulée.

“Ouah. Une super longue journée. Je suis arrivé à 07h30 et je suis au stade depuis le matin. Je ne pouvais pas sortir à l’hôtel. C’était aussi un test de ma force physique et de ma force mentale.

“Malheureusement, nous avons perdu en double mixte, mais dans l’ensemble, ce fut une très bonne journée dans la mesure où j’ai atteint les quarts de finale du simple messieurs et les demi-finales du double messieurs”, a déclaré Sathiyan.

Il a battu Paul McCreery d’Irlande du Nord 4-0, puis a vaincu Nicholas Lum d’Australie 4-2. Il s’est associé à Achanta Sharath Kamal pour deux victoires en double masculin. Lui et Manika Batra ont remporté un match en double mixte, mais ont ensuite perdu un match serré contre Javen Choong et Karen Lyne de Malaisie en quarts de finale.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici