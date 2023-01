Superman pilote la nouvelle stratégie de DC Studios

De plus, « Superman : Legacy » commencera une histoire qui se déroulera (style Marvel) à travers au moins 10 films et émissions de télévision interconnectés et comprendra de nouvelles versions de Batman, Robin, Supergirl, Swamp Thing et Green Lantern. Ces personnages phares de DC Comics seront rejoints par des personnalités moins connues de la bibliothèque DC, notamment Creature Commandos et Booster Gold, un voyageur temporel. L’un des spectacles explorera Themyscira, l’île mythique de Wonder Woman.

Les 10 projets se dérouleront sur quatre à cinq ans – date à laquelle un deuxième lot de films et d’émissions connexes sera annoncé, étendant la saga “Superman: Legacy” à près d’une décennie et aidant peut-être David Zaslav, le directeur général de Warner Bros. Discovery, pour tenir une promesse faite à Wall Street concernant la croissance.

“Une partie de notre stratégie consiste à chasser l’enfer de DC”, a déclaré M. Zaslav lors d’un événement RBC Capital Markets en novembre. Discovery a repris Warner Bros. l’année dernière dans le cadre d’une fusion de 43 milliards de dollars.

Si tout se concrétise, l’univers de projets “Superman: Legacy” s’ajoutera à une liste de films de super-héros indépendants laissés par une précédente administration Warner Bros. Ces films, tous des suites, incluent “Shazam ! Fury of the Gods », « The Flash », « Aquaman and the Lost Kingdom », « Joker : Folie à Deux » et « The Batman – Part II ».

Warner Bros. a acheté DC Comics en 1969 et a depuis utilisé des personnages de DC pour réaliser plus de 40 films et au moins 30 émissions de télévision, y compris des dessins animés. Mais la bibliothèque DC a été largement considérée à Wall Street comme sous-exploitée parce qu’une société concurrente de bandes dessinées sur écrans, Marvel, propriété de Disney, a fourni un exemple de ce qui est possible. Au cours des 10 dernières années, Marvel a été une machine à succès, livrant des listes de films de super-héros interconnectés qui ont collecté 23 milliards de dollars au box-office mondial. Les films basés sur des personnages de DC et publiés par Warner Bros. ont généré environ 9 milliards de dollars au cours de cette période.

Qu’il suffise de dire que Warner Bros., qui a inventé le film de super-héros à gros budget en 1978 avec “Superman”, a été sous pression pour se ressaisir. Lors d’une restructuration en octobre, M. Zaslav a mis fin à l’approche décentralisée du studio en matière de gestion des super-héros – des divisions de cinéma et de télévision distinctes ont développé du matériel de manière indépendante, provoquant parfois des frictions – et a confié à M. Gunn et M. Safran la responsabilité des films, séries et animations de super-héros. .