Superman: Henry Cavill confirme que le film de super-héros de James Gunn avancera sans lui [Read Heartbreaking Post]

Les fans de Superman ont eu une secousse ce matin. En effet, tout ne va pas pour le mieux dans l’univers DC. Les fans ont déjà reçu une triste nouvelle que Wonder Woman 3 a été abandonnée et maintenant il y a une autre nouvelle décevante. Henry Cavill ne reviendra pas en tant que Superman. Il semble que les grands patrons des studios DC repensent l’ensemble du projet, et nous pourrions voir des changements massifs. Il est maintenant définitif qu’Henry Cavill ne revienne pas en tant que Superman. Il a lui-même confirmé la même chose dans un post. James Gunn l’a également confirmé sur Twitter.

Peter et moi avons une ardoise DC prête à l’emploi, dont nous ne pourrions pas être plus ravis; nous pourrons partager des informations passionnantes sur nos premiers projets au début de la nouvelle année. James Gunn (@JamesGunn) 15 décembre 2022

Parmi ceux sur l’ardoise se trouve Superman. Dans les premières étapes, notre histoire se concentrera sur une partie antérieure de la vie de Superman, donc le personnage ne sera pas joué par Henry Cavill. James Gunn (@JamesGunn) 15 décembre 2022

Mais nous venons d’avoir une excellente rencontre avec Henry et nous sommes de grands fans et nous avons parlé d’un certain nombre de possibilités passionnantes de travailler ensemble à l’avenir. James Gunn (@JamesGunn) 15 décembre 2022

Maintenant, Henry Cavill a également confirmé la nouvelle. Il a dit avoir eu une réunion avec James Gunn et Peter Safran. Il dit avoir compris les limites des studios et des makers qui souhaitent faire un univers. Les fans lui ont dit qu’il serait leur surhomme pour toujours.

La partie la plus déchirante est la note de Cavill qui dit: “C’est une triste nouvelle, tout le monde. Après tout, je ne reviendrai pas en tant que Superman. Après avoir été invité par le studio à annoncer mon retour en octobre, avant leur embauche, cette nouvelle n’est pas la plus facile, mais c’est la vie.”