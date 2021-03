Superman et Lois marquent une saison 2 sur la CW après un seul Ep

Eh bien, c’était rapide!

Après un seul épisode surdimensionné, The CW a remis un deuxième renouvellement de saison à Superman et Lois. La première a obtenu de si bonnes notes qu’apparemment, le réseau n’avait pas besoin de voir autre chose.

Grâce à Tyler Hoechlin‘s Superman et Bitsie TullochLois Lane, The CW a eu sa nuit de grande écoute la plus regardée depuis plus de deux ans, et la série a connu le meilleur premier jour de diffusion en continu pour une nouvelle émission sur le réseau. En d’autres termes, un renouvellement était une évidence, d’autant plus que presque toutes les autres émissions du réseau avaient déjà été reprises pendant plus de saisons, y compris Marcheur, qui était l’autre nouvelle série à faire ses débuts ce printemps.

Mark Pedowitz, Président et PDG de CW, a publié une déclaration jaillissante sur la première réussie de la série.

« Les débuts phénoménaux multiplateformes de Superman et Lois, qui nous a été très utile à la fois sur une base linéaire et en continu, témoigne de la créativité, du travail acharné et du dévouement des personnes talentueuses qui ont travaillé sans relâche devant et derrière la caméra, en particulier dans cet environnement difficile, » »a-t-il déclaré.« Nous sommes ravis d’avoir maintenant deux nouveaux succès de bonne foi Superman et Lois et Marcheur, qui ont tous deux été renouvelés pour la saison prochaine avec 11 autres de nos spectacles, nous positionnant davantage pour une force et une stabilité continues pour la saison prochaine.