Superman et Batman Reborn: les plans de film et de télévision de DC Studios révélés

Le PDG de DC Studios, James Gunn, nous a donné mardi notre premier regard sur l’ardoise de DC Studios des films à venir et Des émissions de télévision, qui incluent des personnages bien connus comme Batman et Supergirl ainsi que des personnages moins connus tels que Booster Gold, Creature Commandos et The Authority.

Le prochain film Superman: Legacy agira comme le “véritable début” de l’univers renaissant des super-héros. Un nouvel acteur remplacera Henry Cavill dans le rôle de l’homme d’acier dans le film, dont la sortie en salles est prévue le 11 juillet 2025.

Tout comme l’univers cinématographique Marvel a des “phases” (passant à la phase 5 cette année), la prochaine liste de DC s’intitule Gods and Monsters. Gunn et son collègue PDG de DC, Peter Safran, ont révélé que les mêmes acteurs joueront principalement les mêmes rôles au cinéma et à la télévision, de sorte que vous n’obtenez pas la confusion d’un gars jouant le Flash à la télévision et quelqu’un d’autre sur grand écran. Mais ils ont également confirmé qu’il y aura encore de la place pour différentes versions de certains personnages, comme les suites déjà confirmées mettant en vedette The Batman de Robert Pattinson et Joker de Joaquin Phoenix.

Gunn, qui est également connu pour son travail de réalisation et d’écriture, a présenté les plans initiaux du chapitre 1 dans une liste qui comprend des films et des émissions HBO Max :

Commandos Créatures Une série animée de sept épisodes écrite par Gunn.

Une série animée de sept épisodes écrite par Gunn. Waller Un spin-off en direct de la série HBO Max Peacemaker (qui était à son tour un spin-off des films Suicide Squad) mettant en vedette Viola Davis à la tête d’un groupe de travail secret du gouvernement.

Un spin-off en direct de la série HBO Max Peacemaker (qui était à son tour un spin-off des films Suicide Squad) mettant en vedette Viola Davis à la tête d’un groupe de travail secret du gouvernement. Superman : Héritage Écrit par Gunn, il ne mettra pas en vedette Henry Cavill comme héros et ne va pas être une histoire d’origine. Au lieu de cela, selon Safran, le film se concentrera sur Superman “équilibrant son héritage kryptonien avec son éducation humaine”. Images de l’artiste Frank Quitely et de l’écrivain Grant Morrison’s a été montré alors que Gunn en parlait.

Écrit par Gunn, il comme héros et ne va pas être une histoire d’origine. Au lieu de cela, selon Safran, le film se concentrera sur Superman “équilibrant son héritage kryptonien avec son éducation humaine”. Images de l’artiste Frank Quitely et de l’écrivain Grant Morrison’s a été montré alors que Gunn en parlait. Lanternes Série télévisée HBO Max qui suit Green Lanterns Hal Jordan et John Stewart. Ce spectacle de flics de l’espace surpuissant s’inspire de True Detective et suit nos héros alors qu’ils résolvent un mystère sur Terre.

Série télévisée HBO Max qui suit Green Lanterns Hal Jordan et John Stewart. Ce spectacle de flics de l’espace surpuissant s’inspire de True Detective et suit nos héros alors qu’ils résolvent un mystère sur Terre. L’Autorité Un film sur un super-héros extrême prêt à utiliser “tous les moyens nécessaires” pour protéger la planète. Ironiquement, The Authority a commencé comme une satire des super-héros de DC, y compris des versions parodiques de Superman et Batman qui étaient dans une relation amoureuse, mais DC a acheté l’éditeur Wildstorm et a finalement absorbé les personnages dans la continuité des bandes dessinées grand public de DC.

Un film sur un super-héros extrême prêt à utiliser “tous les moyens nécessaires” pour protéger la planète. Ironiquement, The Authority a commencé comme une satire des super-héros de DC, y compris des versions parodiques de Superman et Batman qui étaient dans une relation amoureuse, mais DC a acheté l’éditeur Wildstorm et a finalement absorbé les personnages dans la continuité des bandes dessinées grand public de DC. paradis perdu Une série se déroulant sur l’île Themyscira de Wonder Woman, inspirée de Game of Thrones.

Une série se déroulant sur l’île Themyscira de Wonder Woman, inspirée de Game of Thrones. Les braves et les audacieux Un film qui présentera le nouveau Batman de la DCU et le Robin le plus odieux : son fils Damian Wayne, qui a été élevé par des assassins. Gunn cite Damian comme son Robin préféré, et le film s’inspire de . Batman de ce film ne sera pas joué par Robert Pattinson, qui a incarné le personnage dans le film de l’année dernière Le Batman.

Un film qui présentera le nouveau Batman de la DCU et le Robin le plus odieux : son fils Damian Wayne, qui a été élevé par des assassins. Gunn cite Damian comme son Robin préféré, et le film s’inspire de . Batman de ce film ne sera pas joué par Robert Pattinson, qui a incarné le personnage dans le film de l’année dernière Booster d’or Une série sur un perdant du futur qui utilise la technologie du futur pour revenir au présent et gagner l’amour des gens en devenant un super-héros. C’est “l’histoire de super-héros du syndrome de l’imposteur”, selon Gunn.

Une série sur un perdant du futur qui utilise la technologie du futur pour revenir au présent et gagner l’amour des gens en devenant un super-héros. C’est “l’histoire de super-héros du syndrome de l’imposteur”, selon Gunn. Supergirl : la femme de demain Un film sur le cousin de Superman. C’est une histoire de science-fiction basée sur la série de bandes dessinées 2022 de l’écrivain Tom King, et mettra en évidence comment l’enfance difficile de Supergirl l’a rendue plus intense que Superman. Il reste à confirmer si Sasha Calle jouera après avoir joué Supergirl dans le prochain film Flash.

Un film sur le cousin de Superman. C’est une histoire de science-fiction basée sur la série de bandes dessinées 2022 de l’écrivain Tom King, et mettra en évidence comment l’enfance difficile de Supergirl l’a rendue plus intense que Superman. Il reste à confirmer si Sasha Calle jouera après avoir joué Supergirl dans le prochain film Flash. Chose des marais Un film d’horreur qui complétera la phase d’ouverture des films et des émissions. Swamp Thing est déjà apparu en direct, dans deux films des années 80, une émission télévisée des années 90 et une série éphémère en 2019.

Gunn n’a mentionné aucun détail de casting pour Superman ou Batman de la nouvelle continuité.

En octobre dernier, Gunn et Safran pris en charge d’intégrer Superman, Batman et d’autres personnages de bandes dessinées de DC dans de nouveaux projets de films, de télévision, d’animation et de jeux vidéo dans le cadre d’une division réorganisée de Warner Bros. Discovery.

Les projets de films récemment annoncés ne sont pas les seuls films DC à l’horizon. Shazam : la fureur des dieux sort le 17 mars, Le flash sort en salles le 16 juin (et réinitialisera la continuité), Scarabée bleu arrive le 18 août et Aquaman et le royaume perdu est prévu pour le 25 décembre.

Au-delà de ceux-ci, il y a deux films inspirés de Batman avec des suites en préparation : 2019 Joker et 2022 Le Batman. Ce dernier s’intitulera The Batman Part II et sera séparé de l’histoire de The Brave and the Bold, et il sort le 3 octobre 2025selon The Hollywood Reporter.

Même si en octobre dernier Adam noir a cherché à établir Dwayne “The Rock” Johnson comme une figure de proue du monde DC – et a amené Cavill de retour en tant que Superman –Johnson ne reviendra pas dans la phase initiale de nouveaux films de DC et Cavill ne reprend pas son rôle comme Superman.

Côté télé, la série HBO Max Pacificateur – un spin-off du film de 2021 La brigade suicide — reviendra pour une deuxième saisonLe Flash neuvième et dernière saison commence le 9 février, la troisième saison de Superman et Loïs démarre en mars et Le Pingouin de Colin Farrell de The Batman obtient son propre spectacle. La série animée Harley Quinn était renouvelé pour la saison 4et devient un spécial Saint Valentin.

Cependant, Titans et Doom Patrol seront fin après leur quatrième saison. Les deuxièmes parties des deux saisons devraient arriver sur HBO Max plus tard cette année.

Gunn a également un autre projet venant de son rival DC Marvel : Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 — le 32 Film Marvel Cinematic Universe – atterrit dans les salles le 5 mai.