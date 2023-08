Superlune bleue : de superbes images capturent un événement lunaire à travers le monde | Actualités scientifiques et technologiques

De superbes photos ont capturé la rare super lune bleue au-dessus du Royaume-Uni et d’autres endroits à travers le monde.

La lune est apparue plus grande que d’habitude alors qu’elle brillait dans le ciel nocturne mercredi soir, culminant vers 2h35 du matin jeudi au Royaume-Uni.

Alors que la Lune se trouve généralement à environ 252 088 milles à son point le plus éloigné de la Terre, le super lune était plus proche à 222 043 milles, ce qui le faisait paraître plus grand dans le ciel.

Contrairement à ce que son nom suggère, une lune bleue ne porte pas le nom de la couleur mais fait plutôt référence à la deuxième pleine lune d’un mois civil.

La plupart des mois n’ont qu’une seule pleine lune, donc une seconde est un événement rare, se produisant environ une fois tous les deux ou trois ans.

Image:

La super lune bleue au-dessus d’Edimbourg





Image:

Les gens voient la super lune bleue lorsqu’ils voyagent dans un téléphérique IFS Cloud à Greenwich, Londres





Image:

La vue sur Londres depuis Primrose Hill





Image:

La super lune bleue au-dessus du phare de South Shields Pier à Newcastle. Photo : AP





Image:

La super lune bleue derrière la tour de Galata à Istanbul, Turquie





Image:

Le Temple de Poséidon près d’Athènes, Grèce





Image:

Cathédrale Saint-Basile sur la Place Rouge à Moscou, Russie. Photo : AP