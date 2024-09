Supergrass parle de la création de leur classique Britpop Caught By The Fuzz

That Supergrass a annoncé une tournée pour le 30e anniversaire de son premier album Je devrais Coco avec un petit air effronté d’Oasis – « pas de prix dynamique inclus » – n’aura pas surpris quiconque est fan du trio d’Oxford. Le génie de Gaz Coombes, Mick Quinn et Danny Goffey s’est construit sur l’effronterie, un groupe qui était les petits coquins de la Britpop, un groupe dont les débuts se précipitent avec l’agitation espiègle d’un groupe qui semble avoir besoin de l’enregistrer avant d’être arrêté pour avoir fait quelque chose qu’il n’aurait pas dû faire. Ce qui est exactement, en fin de compte, ce que l’un des Je devrais CocoLes chansons les plus belles et les plus déchaînées parlent de. Pris par le duvetqui fêtera ses 30 ans dans quelques semaines, était le premier single de Supergrass, une introduction parfaite pour un groupe dont les débuts ont été caractérisés par un mélange de pop britannique classique, de l’énergie chaotique du punk et d’une manie décalée à la Monty Python.

Il y a quelques années, ils ont raconté à cet écrivain comment leur premier single, une histoire vraie sur l’arrestation du leader Coombes alors qu’il était adolescent, est né. « Avec Pris par le duvet« On s’amusait un peu », se souvient Coombes. « Je me souviens que le lendemain de mon arrestation, j’étais assis dans la voiture et Danny inventait des répliques en disant « Caught by the fuzz » en riant. On ne savait pas que ça allait marcher comme ça. » « Je jouais à la guitare », ajoute Goffey, « et ce type, Darryl, était dans une serviette, a passé la tête au coin de la rue et a dit : « J’étais toujours dans le coup ! »

Coombes a déclaré que la création de la chanson de The est le résultat de la façon dont beaucoup de Je devrais CocoLes classiques de s’étaient réunis. « Je me souviens de quelques-uns d’entre eux alors que nous allions au pub du village, puis nous avons pris une guitare acoustique en sortant et nous nous sommes dit : « Regardez ! Nous ne sommes pas censés… » Ils sont tous venus comme ça, sans essayer de forcer les choses. Nous n’essayions pas de penser : « Nous allons être ce groupe incroyable… », nous étions dans notre propre petit monde fou en train d’écrire des chansons folles. »

Pris par le duvet seront présents et présents lors de leurs concerts de retrouvailles l’année prochaine, qui promettent un passage complet de I Should Coco ainsi que des tubes des autres disques du groupe.