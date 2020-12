L’approbation par le Royaume-Uni du jab Pfizer et BioNTech Covid-19 salué par les politiciens britanniques a attiré les critiques de l’un des plus hauts responsables de la santé américains, le Dr Anthony Fauci, qui a déclaré qu’une telle précipitation pourrait faire plus de mal que de bien.

Dans une précipitation pour déployer le vaccin le plus tôt possible, les régulateurs britanniques n’auraient peut-être pas examiné toutes les données correctement, a déclaré Fauci à Fox News jeudi, alors qu’il expliquait pourquoi les États-Unis avaient pris du retard dans l’approbation du jab, développé par les Américains. Pfizer avec la société allemande BioNTech.

«La façon dont la FDA est, notre FDA le fait, est la bonne façon,»Le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID). «Nous examinons les données très attentivement», a-t-il ajouté, expliquant que l’objectif est de garantir au public américain que le jab est sûr et efficace comme il pourrait l’être.

Aussi sur rt.com « Jingoïsme mondial »: Gavin Williamson suscite la fureur de Twitter en qualifiant le Royaume-Uni de « bien meilleur » que les États-Unis et l’UE en raison de l’approbation de Pfizer Jab

Parlant de l’approche britannique, l’immunologiste a noté qu’il est peu probable qu’elle apporte des avantages supplémentaires tout en impliquant des risques inutiles comme l’aliénation de la population et l’augmentation du nombre de personnes réticentes à prendre le coup.

«Je pense que si nous faisions moins, nous ajouterions à l’hésitation déjà existante de nombreuses personnes à prendre le vaccin parce qu’elles sont préoccupées par la sécurité ou parce qu’elles craignent que nous soyons allés trop vite». Dit Fauci. «Nous avons l’étalon-or d’une approche réglementaire avec la FDA. Le Royaume-Uni ne l’a pas fait aussi soigneusement et ils ont eu quelques jours d’avance ». l’immunologiste a ajouté, arguant que cela ne ferait guère de différence en termes de rapidité d’approbation.

Pourtant, il a admis que tous les régulateurs chargés d’évaluer les vaccins Covid-19 au milieu d’une pandémie qui fait rage pourraient se trouver dans une impasse. « C’est presque un damné si vous le faites et vous êtes damné si vous ne le faites pas, parce que si vous y allez vite et que vous le faites superficiellement, les gens ne voudront pas se faire vacciner, » il a dit.

Aussi sur rt.com L’annonce du vaccin britannique Pfizer donne un coup de pouce improbable aux anti-vaxxer imputé à la Russie sans aucune preuve

Le Royaume-Uni est devenu le premier pays à approuver le vaccin Pfizer mercredi. Cette décision a immédiatement reçu le soutien des responsables britanniques tels que le secrétaire à l’Éducation Gavin Williamson et le secrétaire aux affaires Alok Sharma, qui ont été somptueux avec leurs louanges tout en déclarant le Royaume-Uni un chef de file dans la lutte mondiale contre Covid-19 et simplement un « Beaucoup mieux » pays que le reste des nations occidentales hésite encore à suivre l’exemple de Londres.

Le public britannique semblait beaucoup plus sceptique, beaucoup sur les réseaux sociaux donnant aux deux officiels une douche froide. Le secrétaire britannique à la santé, Matt Hancock, s’est engagé à se faire vacciner en direct à la télévision pour prouver que le jab est sûr.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!