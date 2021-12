SuperEQ Q2 Écouteurs ：Votre prochaine alternative préférée aux AirPods

SuperEQ a sorti ses derniers vrais écouteurs sans fil, les écouteurs Q2 Pro Hybrid ANC TWS.

Jetons un coup d’œil aux caractéristiques qui font du Q2 et pourquoi il s’annonce comme un concurrent sérieux aux écouteurs sans fil populaires sur le marché.

Les écouteurs SuperEQ Q2 Pro Hybrid TWS – Qu’est-ce que c’est ?

Les derniers vrais écouteurs sans fil de SuperEQ se présentent déjà plutôt bien. Actuellement, il n’est disponible qu’en noir, mais le boîtier et les reflets dorés et le logo S arborant l’accessoire audio le distinguent de la foule.

L’étui de charge et le matériel qui sont entrés dans la fabrication du Q2 Pro sont soigneusement examinés – SuperEQ est connu pour produire des écouteurs audio de haute qualité qui offrent un excellent rapport qualité-prix, et le Q2 Pro ne fait pas exception. Les détails sont impeccables et reflètent l’engagement de l’entreprise envers la qualité.

Le Q2 ​​Pro est doté de la même technologie de suppression active du bruit que les grandes marques, ce qui fait de l’écoute une expérience immersive. Activez-le et vous ne serez pas interrompu, peu importe le bruit ambiant. Cette fonctionnalité est déjà un incontournable dans le monde d’aujourd’hui, et Q2 répond magnifiquement à cet aspect.

À l’opposé, vous pouvez également activer le mode Transparence, ce qui élimine le besoin de retirer vos écouteurs lorsque vous voulez entendre ce qui se passe autour de vous. Une simple action sur les écouteurs bascule entre les deux modes ambiants afin que vous puissiez basculer et vous adapter à la volée.

Ceux qui sont intéressés devraient certainement consulter les écouteurs TWS premium sur le site officiel de SuperEQ.

Vous souhaitez obtenir un chauffeur quotidien pour écouter vos chansons préférées, passer des appels et regarder vos émissions de télévision et vos films ?

Les véritables écouteurs sans fil sont un bel exemple de la dernière technologie. Il abrite Bluetooth 5.2 pour des connexions plus stables, même à plus longue portée. La taille des écouteurs est parfaite et vous obtenez un ajustement confortable et ajusté à chaque fois. Si vous êtes habitué aux écouteurs SuperEQ et aux écouteurs sans fil, vous vous sentirez comme chez vous avec le Q2 Pro.

Ils offrent une réduction active jusqu’à 33dB qui, couplée à la présence d’embouts intra-auriculaires, filtre jusqu’à 90 % du bruit. Les casques antibruit sont souvent accompagnés d’un mode « transparence » qui ne manque pas sur le Q2 Pro. Ce mode permet au son d’entrer par les micros des écouteurs et il sera donc possible de discuter ou d’entendre votre environnement sans retirer votre paire de true wireless.

En termes d’autonomie, le Q2 Pro n’est pas en reste. Une seule charge complète peut durer jusqu’à 7 heures et demie avec un volume de 50 % et avec la technologie de suppression active du bruit activée. Cela devrait être plus que suffisant pour vous tenir toute une journée à écouter de la musique, des podcasts ou à regarder des films ou à jouer à des jeux.

La durée de vie de la batterie s’allonge davantage avec le boîtier de charge en jeu. Le temps de charge n’est que de 2 heures, et vous pouvez en tirer un temps de lecture respectable.

Achetez sur le site officiel de SuperEQ

Lors de l’achat d’écouteurs sans fil haut de gamme, il est préférable d’obtenir le produit sur le site officiel.

SuperEQ organise actuellement un événement de vente pour ses très attendus écouteurs Q2 Pro Hybrid ANC TWS. Vous pouvez profiter de la promo et ajouter le Q2 Pro à votre panier et vérifier avec le code EXTRA 20% OFF « MORE20 ». Le site propose plusieurs options de paiement, notamment G Pay, Apple Pay, Visa, MasterCard, PayPal, etc.