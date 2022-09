SuperDuperKyle et DJ Jadaboo cuisinent pour “Made From Scratch”

Qui n’aime pas les tamales ?

Et quoi de mieux que deux amoureux faisant des tamales ensemble ? Nous sommes de grands fans de l’émission “Made From Scratch” de Fuse et nous avons un clip exclusif de l’épisode d’aujourd’hui mettant en vedette nul autre que le rappeur SuperDuperKyle et DJ Jadaboo faisant des tamales, une recette classique de la famille de DJ Jadaboo, où nous avons également un aperçu se pencher sur la relation du couple.

Découvrez le clip ci-dessous:

N’était-ce pas si mignon ? LOL hilarant comment Kyle a essayé d’agir comme si le cours d’ec à domicile du lycée de DJ Jadaboo comptait comme une formation culinaire, n’est-ce pas ? !

L’épisode sera diffusé ce jeudi sur Fuse et Fuse+.

“Made From Scratch” n’est pas vraiment une émission de cuisine qui présente des artistes et des artistes alors qu’ils préparent un repas fait maison avec leur famille et leurs amis, invitant les téléspectateurs à partager l’amour et à nourrir l’âme. Il s’agit de moments intimes et authentiques où la nourriture crée un lien, et les artistes peuvent baisser leur garde et révéler comment la nourriture et la famille les ont influencés.

La quatrième saison met en vedette l’actrice/productrice Eva Longoria (“The Boss Baby 2: Family Business”), l’auteur-compositeur-interprète Noah Cyrus, les acteurs Javon Walton (“Euphoria”) et Jason Genao (“On My Block”), le joueur professionnel Tyler “Ninja » Blevins (« Free Guy »), la musicienne/activiste/vedette de télé-réalité Amara La Negra (« Don’t Cancel Me ») et les chanteurs Kyle et Syd.

Nous avons partagé des extraits de quelques épisodes de cette saison et des saisons précédentes, mais celui-ci pourrait être l’un de nos préférés. Si vous alliez sur “Made From Scratch”, avec qui voudriez-vous cuisiner et que feriez-vous ?