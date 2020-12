Comme le compte à rebours de Noël est lancé, et qu’il ne reste plus que neuf jours, il se peut que vous ayez des personnes pour lesquelles vous devez encore acheter. Si tel est le cas, Superdrug a réduit le prix des coffrets-cadeaux de parfums – et les clients peuvent désormais s’attendre à 20% de réduction.

L’offre est en cours et se termine le 18 décembre, alors profitez-en tant que vous le pouvez. Ces économies incroyables peuvent être réalisées en ligne et en magasin. Pour trouver votre Superdrug le plus proche, nous avons ouvert le localisateur de magasin ici. Vous y trouverez également des informations sur les heures d’ouverture et de fermeture.

Donc, que vous ayez besoin d’acheter quelque chose pour un membre de votre famille, votre meilleur ami ou même simplement vous-même, Superdrug a quelque chose pour tout le monde.







Si vous avez besoin du coffret cadeau le plus tôt possible, profitez du service de messagerie le jour même de Superdrug, Stuart, pour mettre la main sur vos cadeaux le jour même, directement du magasin à votre porte. C’est un miracle de Noël.

Ajoutez simplement les ensembles-cadeaux que vous avez choisis à votre panier et la réduction doit être appliquée au point de vente avant votre départ – gagnant.

Nous avons mis en évidence ci-dessous certaines des meilleures offres dont nous tirerons le meilleur parti avant qu’elles ne disparaissent…

Les meilleurs coffrets cadeaux de parfums Superdrug:

Dolce & Gabbana The One EDP 50 ml Trio Coffret – 79 €







Ce parfum floral oriental combine des ingrédients fruités contemporains avec la palette classique de fleurs blanches du parfumeur.

Le parfum s’ouvre sur des pétillants de bergamote et de mandarine, mêlés aux notes de litchi et de pêche. En cœur, l’ingrédient Madonna Lily exprime une intensité voluptueuse et une féminité enveloppante, avant un séchage séduisant de notes vanillées, ambrées et musquées.

Coffret Cadeau Jimmy Choo EDP 60 ml – 69 €







Glamour dans l’attitude, le parfum est un chypré fruité moderne avec des profondeurs chaudes, riches et boisées. S’ouvrant sur des notes de tête vertes lumineuses pleines d’éclat scintillant, le cœur d’orchidée tigrée riche et exotique confère une séduction crémeuse à la fragrance.

Des notes de fond sensuelles persistantes de caramel sucré se mêlent au patchouli indonésien pour laisser un souvenir subtil et sensuel sur la peau. Eau de Parfum Jimmy Choo Original. C’est un parfum séduisant et séduisant, avec un sens mystérieux de sexualité confiante.

Coffret cadeau Thierry Mugler Aura – 50 €







En mêlant fraîcheur botanique et sensualité féline, la fragrance libère des notes vibrantes à la personnalité affirmée. En cette saison des fêtes, l’Eau de Parfum Aura Mugler prend vie dans un coffret cadeau contenant l’Eau de Parfum rechargeable (30 ml), la lotion pour le corps (50 ml) et la bougie (70 g).

Paco Rabanne Pure XS for Him Coffret Cadeau EDT 50 ml – 50 €







L’enfant de retour original, Pure XS Fragrance pour homme par Paco Rabanne. Excès dans son état le plus pur.

Pure XS est un oriental magnétique et frais vibrant avec un mélange capiteux d’épices orientales et de résines et de bois chauffés.

Cet ensemble contient Pure XS EDT 50 ml et un gel douche 100 ml.

Coffret Cadeau Marc Jacobs Daisy Love 50 ml – 69 €







Addictif et irrésistible, le parfum pour femme Daisy Love remplit l’air d’un amour contagieux de la vie.

Ce parfum gourmand et radieux révèle ses premières notes dans un éclat vibrant de mûres douces. De délicats pétales de marguerite se mêlent aux muscs de cachemire étincelants et au bois flotté pour créer une touche gourmande durable et mémorable. Une ode à la marguerite emblématique de Marc Jacobs, Daisy Love s’épanouit avec une marguerite surdimensionnée qui se reflète sur l’éclat chaleureux du jus. Le cadeau parfait.

Coffret cadeau Boss The Scent For Him EDT 50 ml – 59 €







Cette année, faites plaisir aux hommes de votre vie avec un ensemble de parfums après-rasage Boss The Scent, habillé pour la saison des fêtes dans un élégant coffret cadeau présentant les silhouettes du flacon immédiatement reconnaissable.

Découvrez tous les coffrets cadeaux de parfums Superdrug ici.