Même si Noël est terminé, cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas vous préparer pour l’année prochaine ou peut-être simplement vous offrir, à un ami ou à un membre de votre famille, une bonne affaire de dernière minute. Superdrug a dévoilé de nouvelles réductions sur ses gammes de cadeaux de Noël populaires, et la vente commence aujourd’hui, le lendemain de Noël.

Les clients peuvent s’attendre à économiser jusqu’à 75% sur de grandes marques telles que Revolution, Carmex et Nivea – alors qu’attendez-vous? Le stock ne sera pas là pour longtemps.

Le service de livraison le jour même de Superdrug, Stuart, signifie également que les acheteurs peuvent commander directement à partir du magasin et le recevoir, directement à leur porte ou à celle de quelqu’un d’autre. Vous pouvez vérifier si vous êtes éligible à ce service, ici.







Pour trouver votre Superdrug le plus proche, nous avons affiché le localisateur de magasin ici si vous souhaitez entrer en magasin. Vous pourrez également y trouver des informations d’ouverture et de clôture.

Nous avons répertorié quelques-unes des offres auxquelles nous pouvons nous attendre le lendemain de Noël sur lesquelles nous ne voudrions pas non plus mettre la main sur.

Offres sur les coffrets cadeaux Superdrug:

Ensemble de maquillage Revolution The Evening Rose Look Book – était de 20 £, maintenant 10 £







Le Look Book Rose du soir fournit tous les produits dont vous avez besoin pour créer votre propre maquillage «rose du soir». De la pose du spray aux pinceaux, vous pouvez vous attendre à trouver tout ce dont vous avez besoin pour créer votre nouveau look signature.

Coffret cadeau corps et écouteurs Heath Gym Ready pour homme – était de 7,50 £, maintenant 5 £







Cet ensemble est le parfait choix pour la nouvelle année et toutes les résolutions de remise en forme. Cet ensemble prêt pour la salle de sport Men’s Health contient 200 ml de gel douche, 125 ml de spray corporel et des écouteurs intra-auriculaires.

Missguided Ultimate Collection Bath & Body Gift Set – était de 10 £, maintenant 5 £







Vous recherchez le kit de soins ultime à voir dans la nouvelle année? Eh bien, ce magnifique coffret cadeau comprend 100 ml de gel douche, 100 ml de vernis pour le corps, 100 ml de lotion pour le corps, 50 ml de brume pour le corps, un baume à lèvres et un parfum de 10 ml – parfait pour votre sac à main.

Coffret cadeau Carmex Mix Up The Moisture Lip Balm – était de 10 £, maintenant 5 £







Pour tous les accros de Carmex, écoutez car vous en aurez besoin dans votre collection. Nous savons que vous aimez mélanger vos soins pour les lèvres, donc cet ensemble contient les teintes hydratantes hydratantes Moisture Plus naturelles pour une moue de fête parfaite. Et pour rester classique, faites l’expérience du picotement avec les tubes Original et Strawberry Carmex.

Coffret cadeau Nivea Pampering Collection – était de 10 £, maintenant 5 £







Cette merveilleuse collection de gâteries pour la peau Nivea est le duo de soins parfait. Combinant des essentiels de soin de la peau et une bouffée de douche super douce, cet ensemble a tout ce dont votre peau a besoin et plus encore le jour de l’an.

Trousse de toilette Superdry Heritage Travel Edit – était de 10 £, maintenant 5 £







Cet ensemble cadeau comprend une trousse de toilette emblématique en édition limitée, pour tous vos essentiels de voyage. Complet avec un shampooing et revitalisant 2 en 1, un nettoyant pour le corps rafraîchissant et un nettoyant Fash Wash au parfum Original Superdry.

Vous pouvez acheter tous les coffrets cadeaux à prix réduit de Superdrug ici.