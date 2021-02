05 févr.2021 20h07 IST

La PlayStation 5 de Sony est un saut générationnel dans les performances de la console de jeu, et cela se voit vraiment dans son fonctionnement. C’est une console de jeu délicieuse, avec un design funky et audacieux qui rappelle à tout le monde à quel point le jeu consiste à sortir des sentiers battus. La conception non-boxy est encore renforcée par le contrôleur DualSense, qui fournit un retour haptique fou et élève les jeux à un tout nouveau niveau. Il est très engageant et doit être utilisé pour être cru. Enfin, les jeux fonctionnent très bien et peuvent fonctionner en permanence à 4K à 120 images par seconde. Cela signifie que toutes les opérations de la Sony PS5 ne sont pas seulement fluides, mais incroyablement satisfaisantes à vivre. Cependant, la PS5 est chère, vous devriez donc attendre la fin et acheter l’édition numérique pour économiser 10000 ₹ en Inde. La PS5 standard coûte 49990 ₹.