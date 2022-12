Superbe victoire de l’Angleterre au premier test contre le Pakistan – notes des joueurs du triomphe de 74 points à Rawalpindi | Nouvelles du cricket

Comment nous avons évalué les joueurs anglais sur 10 alors qu’ils remportaient une victoire palpitante de 74 points contre le Pakistan lors du premier test à Rawalpindi…

Zak Crawley – 8

Frapper : Premières manches – 122 (111 balles, 21×4, taux de frappe 109,90); Deuxième manche – 50 (48 balles, 7×4, taux de frappe 106,16).

Toutes les questions sur les raisons pour lesquelles l’entraîneur-chef Brendon McCullum et le capitaine Ben Stokes avaient continué à faire confiance à Crawley ont été dissipées avec deux performances impressionnantes en ouverture du premier test contre le Pakistan.

Avec Ben Duckett dans un stand d’ouverture de 233, le droitier a aidé à jeter les bases de l’énorme total de 657 en première manche de l’Angleterre avec un rapide 122 sur 111 balles.

Cela a été suivi par Crawley brisant un demi-siècle de 48 balles en haut de l’ordre pour permettre aux touristes de démarrer rapidement dans leur deuxième manche, au cours de laquelle ils ont finalement déclaré établir un objectif de victoire pour le Pakistan.

Ben Duckett – 7

Frapper : Premières manches – 107 (110 balles, 15×4, taux de frappe 97,27); Deuxième manche – 0.

Le frappeur du Nottinghamshire a été choisi pour ouvrir la commande avec Crawley lors de sa première apparition en test pendant six ans, bien que ce soit une histoire de deux manches pour lui.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants complets de la cinquième journée du premier test entre le Pakistan et l’Angleterre à Rawalpindi



Duckett a fait du foin le jour de l’ouverture du match à Rawalpindi après que Stokes ait remporté le tirage au sort et choisi de frapper en premier, pillant son premier siècle de test-match et atteignant 107 dans le cadre d’un partenariat d’ouverture de deux cents.

Cependant, la deuxième manche a vu le joueur de 28 ans tomber pour un canard en or alors qu’il était rattrapé par Agar Salman au bowling de Naseem Shah.

Ollie Pope – 8

Frapper : Premières manches – 108 (104 balles, 14×4, taux de frappe 103,84); Deuxième manche – 15 (13 balles, 2×4, taux de frappe 115,38).

S’appuyant sur une solide frappe estivale au n ° 3, Pope a de nouveau montré une bonne forme avec la batte et était une présence principalement assurée dans un rôle plus inconnu derrière les souches.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Ollie Pope réussit une superbe prise derrière le guichet après que Jimmy Anderson ait surpris Zahid Mahmood avec un videur, emmenant le Pakistan à huit guichets.



L’absence forcée par la maladie de Ben Foakes a vu l’homme de Surrey remettre les gants de gardien de guichet et il a joué le rôle solidement bien qu’il n’ait occupé le poste qu’à temps partiel auparavant.

Avec la batte, Pope a frappé 108 sur seulement 104 balles pour son troisième siècle de test lors de la première manche, bien qu’il n’ait réussi qu’un tir rapide de 15 sur 13 balles dans la seconde.

Joe Racine – 7

Frapper : Premières manches – 23 (31 balles, 3×4, taux de frappe 71,19); Deuxième manche – 73 (69 balles, 6×4, taux de frappe 105,79).

Pour une fois, l’un des meilleurs frappeurs que l’Angleterre ait produit s’est retrouvé éclipsé par ses coéquipiers après ne pas avoir été parmi les quatre qui ont fait des siècles pour les visiteurs lors de leurs premières manches.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Joe Root a trompé le champ extérieur pakistanais avec ce brillant scoop pour une frontière



Root a été licencié pour seulement 23, mais a fourni un stand de quatrième guichet inestimable avec Harry Brook pour aider à propulser l’Angleterre vers un total de deuxième manche qui leur a permis de déclarer au thé le quatrième jour.

Cela l’a vu évoquer son 55e demi-siècle dans les tests, avec les 73 de Root provenant de seulement 69 balles alors qu’il montrait également sa capacité d’attaque.

Harry Brook – 9

Frapper : Premières manches – 153 (116 balles, 19×4, 5×6 taux de frappe 131,89); Deuxième manche – 87 (65 balles, 11×4, taux de frappe 3×6 133,84).

Le frappeur percutant du Yorkshire a souligné son immense potentiel avec deux performances destructrices, notamment en marquant son premier siècle de test en seulement sa deuxième manche.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Brook a frappé le plus de points d’un frappeur anglais lors d’un test lorsqu’il a emmené le batteur pakistanais Mahmood pour 27 à Rawalpindi



Le Pakistan se serait déjà méfié du danger posé par Brook à partir de ses affichages dans la série T20 entre ces parties en septembre et octobre, et il n’a montré aucun scrupule à prendre l’attaque dès le départ.

En plus de faire 153 dans la première manche, ses 87 dans la seconde dans le cadre d’un stand de 96 avec Root ont aidé les touristes à pousser vers un objectif qui leur a permis de déclarer et de mettre en place une finale passionnante au concours.

Ben Stokes – 8

Frapper : Premières manches – 41 (18 balles, 6×4, taux de frappe 2×6 227,77); Deuxième manche – 0 (3 balles). Bowling: Premières manches – 0-35 (7 overs, économie 5,00); Deuxième manche – 1-69 (20 overs, 4 maidens, économie 3,45).

Un coup d’œil rapide aux chiffres de Stokes au bâton et au bowling lors de la victoire à Rawalpindi pourrait suggérer qu’il n’était pas à l’avant-garde de l’Angleterre, mais c’est ce qu’il a fait en tant que capitaine qui a apporté les contributions les plus cruciales à la victoire.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le capitaine anglais Ben Stokes affirme que la déclaration au thé du quatrième jour du premier test n’a jamais été mise en doute car il veut aider à apporter de l’excitation aux matchs de test grâce à son style de capitaine.



À partir du moment où il a remporté le tirage au sort sur une surface plate et incroyablement conviviale pour les frappeurs, Stokes a encouragé son équipe à passer à l’offensive avec la batte et était sur la bonne voie pour le demi-siècle le plus rapide de l’histoire des tests en Angleterre avant de chuter pour 41 dans le premier. manches.

Pendant le bowling, il a été inventif avec ses paramètres de terrain pour essayer de faire sortir les frappeurs pakistanais, a judicieusement tourné ses quilleurs de couture et de rotation pour les garder à leur meilleur, et a montré l’attitude de toujours jouer pour gagner avec une déclaration audacieuse qui garantissait que tous les résultats restaient. possible le cinquième jour.

Liam Livingstone – 5

Frapper : Premières manches — 9 (10 balles, 1×6, taux de frappe 90,00); Deuxième manche – 7 non (8 balles, taux de frappe 87,50).

Les circonstances plus que tout signifiaient que l’une des stars des équipes de balle blanche d’Angleterre ces dernières années était réduite à un peu plus qu’un rôle de camée lors de ses débuts en test.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Nasser Hussain pense que Liam Livingstone s’intègre parfaitement dans la mentalité “Bazball” de l’entraîneur-chef anglais Brendon McCullum



Le gros frappeur Livingstone a montré un aperçu de cela avec un gros six lors de sa première manche avant de tomber pour neuf et s’est vu refuser la chance de faire beaucoup d’impact avec la batte dans la seconde après que l’Angleterre se soit déclarée au thé.

S’il n’y avait pas eu une blessure au genou subie sur le terrain lors de la première manche du Pakistan, qui l’a par la suite exclu du reste de la tournée, le joueur de 29 ans aurait sûrement aussi fait partie de l’attaque de spin-bowling et sera j’espère avoir une autre opportunité lorsqu’il sera en pleine forme.

Will Jacks – 7

Frapper : Premières manches – 30 (29 balles, 4×4, taux de frappe 103,44); Deuxième manche – 24 (13 balles, 1×4, 3×6 taux de frappe 184,61). Bowling: Premières manches – 6-161 (40,3 overs, 5 maidens, économie 3,97); Deuxième manche – 0-38 (6 overs, économie 6,33).

C’est avec le ballon plus qu’avec la batte que Jacks a brillé lors de ses débuts en test, après avoir été amené sur le côté pour son arc dans le format le plus long du jeu après que Foakes n’a pas pu participer.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Mark Butcher analyse la performance de Will Jacks lors de ses débuts en Angleterre après avoir remporté six guichets lors du premier test contre le Pakistan



Bien que considéré uniquement comme un quilleur à temps partiel, le joueur de 24 ans a fini par prendre six guichets lors de la première manche au cours de laquelle seul son collègue Jack Leach a joué plus de tours pour les touristes, bien que la deuxième manche se soit avérée un peu plus difficile. pour le duo.

Ses contributions rapides de 30 et 24 dans les première et deuxième manches ont également montré un aperçu de sa capacité avec la batte.

Ollie Robinson – 8

Bowling: Premières manches – 1-72 (21 overs, 2 maidens, économie 3,42); Deuxième manche 4-50 (22 overs, 6 maidens, économie 2,27).

Robinson a été nommé joueur du match car ses quatre guichets lors de la deuxième manche ont permis à l’Angleterre de ne remporter que la troisième victoire au test au Pakistan de son histoire.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Ollie Robinson a remporté le prix de l’homme du match pour ses cinq guichets contre le Pakistan lors du premier test à Rawalpindi et affirme que la patience des couturiers anglais a été la clé du succès.



Dans un match où les conditions ont fortement favorisé les frappeurs, Robinson a joué économiquement lors de ses 21 overs dans la première manche, puis encore plus dans la seconde, ne faisant qu’un peu plus de deux points par over.

En particulier, il a superbement joué avec l’ancienne balle alors que le swing inversé commençait à entrer en jeu, notamment en rompant un partenariat dangereux en réclamant le guichet de Saud Shakeel pour 76 avec l’aide de l’impressionnante prise du voltigeur remplaçant Keaton Jennings.

Jack Leach – 7

Bowling: Premières manches – 2-190 (49 overs, 7 maidens, économie 3,87); Deuxième manche – 1-56 (18,3 overs, 6 maidens, économie 3,30).

Le premier fileur anglais a joué de manière solide, sinon spectaculaire, sur une surface qui offrait tout aussi peu pour les quilleurs lents que pour les sertisseurs.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Jack Leach prend le guichet final et scelle la victoire de l’Angleterre sur le Pakistan lors du premier test



Leach a joué un énorme relais de 49 avant que le Pakistan ne soit renvoyé pour 579 lors de sa première manche, prenant les guichets des frappeurs de premier ordre Imam-ul-Haq et Azhar Ali.

Il a finalement obtenu une récompense pour ce qui avait été un sort bien rangé mais infructueux lors de la deuxième manche également, en prenant le guichet de Naseem Shah qui a assuré la victoire aux touristes.

James Anderson – 8

Bowling: Premières manches – 1-52 (22 overs, 4 maidens, économie 2,36); Deuxième manche – 4-36 (24 overs, 12 maidens, économie 1,50).

Il ne peut pas y avoir beaucoup de ses 175 matchs de test précédents où Anderson a fait face à des conditions de bowling aussi inutiles et hostiles, mais il a quand même pu apporter de précieuses contributions avec le ballon.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’Angleterre a remporté une victoire spectaculaire contre le Pakistan lors de la cinquième journée du premier test à Rawalpindi, Anderson jouant un rôle énorme dans la victoire des visiteurs.



Le Pakistan a réussi à marquer à peine au-dessus de deux points et au-dessus du bowling du marin lors de la première manche et il a réussi à réduire ce taux d’économie à moins de deux lors de sa deuxième manche.

Comme Robinson, Anderson a également connu le succès avec l’ancien ballon et a remporté quatre guichets alors que l’Angleterre a battu le Pakistan pour 268 pour assurer la victoire.