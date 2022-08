Superbe image détaillée de la Lune capturée par des astrophotographes

La Lune est restée un sujet de fascination pour les scientifiques, les astronomes et les gens ordinaires. Quelques jours avant le lancement de la mission Artemis 1 de la NASA sur la Lune, une photo du corps lunaire est devenue virale sur les réseaux sociaux, ce qui nous fait encore plus aimer sa beauté. Les astrophotographes Andrew McCarthy et Connor Matherne ont capturé plus de 2 00 000 images de la Lune et les ont combinées à l’aide d’une technique connue sous le nom de “photo-stitching”. Le résultat était une image incroyablement détaillée et colorée du corps céleste.

Les deux astrophotographes se sont rendus sur Instagram samedi pour partager leur superbe création. Selon leurs messages, ils ont collaboré sur ce projet il y a deux ans. Matherne a écrit qu’ils avaient décidé de surpasser leur ancien coup de lune avec un encore meilleur.

McCarthy a qualifié leur photo de 174 mégapixels de “l’image de la lune la plus ridiculement détaillée” qu’ils aient pu créer. Dans le même ordre d’idées, Matherne a également déclaré qu’il s’agissait de la photo la plus haute résolution de la lune qu’il ait jamais prise.

« J’ai capturé les données de couleur tandis qu’Andrew McCarthy a capturé les détails. Combinés, nous nous sommes retrouvés avec une photo incroyablement détaillée de notre voisin lunaire dans des couleurs époustouflantes », a posté Matherne.

McCarthy a qualifié l’image de “The Hunt for Artemis” en l’appelant un “hommage collaboratif à la mission imminente Artemis 1”. Parlant de la mission lunaire, il a écrit : “Dans 9 jours, une fusée lunaire à capacité humaine sera lancée depuis Cap Canaveral en Floride, démontrant notre capacité à mener des missions lunaires habitées pour la première fois en 50 ans.”

Les internautes ont été étonnés par l’image. “Qui aurait pensé que la lune avait toutes ces nuances de couleurs. Il apparaissait toujours gris ou blanc sur les photos précédentes jusqu’à maintenant ! C’est un travail incroyable », a commenté un internaute.

Lors d’une conversation avec la National Public Radio of America, McCarthy a déclaré: «Quand lui (Matherne) et moi avons mis nos têtes ensemble, nous avons pu faire quelque chose d’un peu différent pour nous deux, ce qui est cool. Le tout est assemblé comme une mosaïque, et chaque carreau est composé de milliers de photos.

Matherne a également parlé de la collaboration dans son message sur les réseaux sociaux : “J’aime toujours avoir la chance de collaborer avec de grands amis, et j’ai hâte de voir ce que nous proposerons ensuite.”

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici