Superbe boule de feu ! Météore enflammé repéré au-dessus de Windsor-Essex

Une grande boule de feu a illuminé le ciel jeudi, offrant un spectacle aux habitants du sud de l’Ontario et de l’est des États-Unis – avec Windsor-Essex juste dans la trajectoire de vol du météore.

Glen O’Neil était dans son véhicule et s’est arrêté à la Little White Church à Amherstburg, en Ontario, lorsqu’il a vu une boule de lumière brillante voler au-dessus de lui.

“C’était plus gros qu’une étoile ou qu’un avion, alors j’ai pensé, eh bien c’est bizarre, et ça se déplaçait un peu vite et tout d’un coup j’en ai vu une queue et ça ressemble à des flammes”, a déclaré O’Neil. , qui vit à Colchester, en Ontario.

“J’aurais aimé avoir une caméra de tableau de bord pour l’enregistrer, pour le prouver, parce que je pensais que personne ne me croirait”, a déclaré O’Neil.

Selon Mike Hankey, directeur des opérations à l’American Meteor Society (AMS), il s’agissait d’une “boule de feu météorique sporadique”. Cela ne faisait pas partie d’une pluie de météores, comme la pluie de météores des Géminides qui devrait commencer le 15 décembre.

Hankey, le créateur de l’outil de signalement de boules de feu en ligne de l’AMS, jusqu’à présent, 847 personnes ont signalé avoir vu le météore à l’organisation, ce qui, selon lui, représente un grand nombre d’observations.

“Notre dossier [of sightings] de tous les temps était à 2 000. Vous savez, le record avant ça était de 1 200. Cette [sighting] atteindra probablement 1 000 d’ici la fin de la journée », a-t-il déclaré.

Les observations s’étendent de la Caroline du Nord au nord du Michigan. SMA a une carte interactive qui montre les observations enregistrées.

Mike Hankey a créé l’outil de signalement en ligne des boules de feu utilisé par l’American Meteor Society, illustré ici montrant les observations signalées du météore vu jeudi. (Société américaine des météores)

Un facteur important dans le nombre d’observations signalées d’un météore, a déclaré Hankey, est l’heure de la journée à laquelle il tombe et la population de la zone dans laquelle il tombe. Il a déclaré que la densité de population a également un impact sur le nombre de météorites trouvées par la suite.

“Il y a comme une communauté de chasseurs de météorites”, a déclaré Hankey. “Normalement, des milliers de météorites sont larguées par ces événements.”

AMS estime que les météorites de jeudi – les morceaux de roche spatiale qui tombent sur terre lorsqu’un météore est brûlé par son atmosphère – sont probablement tombées quelque part près de Friendsville, dans le Maryland, … peut-être.

“C’est un peu plus compliqué que cela”, a-t-il dit, ajoutant que la fin de la trajectoire du météore se situe à Friendsville, dans le Maryland, mais que les météorites tombent dans un large rayon.

Hankey a déclaré que plus de météores sont signalés et documentés chaque année.

“Nous avons en fait un graphique statistique sur le cycle du site Web dans le coin supérieur droit, mais vous pouvez voir que chaque année, vous savez que nous avons plus d’événements que l’année précédente”, a déclaré Hankey, ajoutant que cela ne signifie pas qu’il y en a plus. météores volant dans le ciel.

“C’est juste que plus de gens connaissent le système. Plus de gens sont en ligne”, a-t-il déclaré.

Glen O’Neil conduisait près de la petite église blanche à Amherstburg, en Ontario, lorsqu’il a vu la boule de feu du météore. (Cara Nickerson/CBC)

Repérer la boule de feu, a déclaré O’Neil, est quelque chose qui ne lui est jamais arrivé auparavant. Il a dit qu’il avait vu des étoiles filantes en camping, mais qu’il n’avait rien vu de tel, pas si grand, si grand. Et c’était un ciel dégagé la nuit, donc c’était parfait.

“Je pense que c’était une chose unique dans une vie et ce soir, je vais acheter un billet de loterie”, a déclaré O’Neil.