Superapp Gojek affine chaque nouveau message d’erreur pendant une semaine. Quoi? Pourquoi? • Le registre

Si vous êtes le genre de geek qui apprécie – ou même remarque – les graphiques animés qui accompagnent les messages d’erreur, vous serez peut-être intéressé de savoir qu’il faut une semaine de travail entière aux motion designers du géant indonésien du Web Gojek pour en créer un.

Cette friandise était révélé dans un article de blog sur le processus de conception derrière les dessins animés utilisés dans la populaire application Gopay.

La designer senior Jean Dsouza a révélé lors d’une conversation avec le responsable du motion design, Binoy Cyriac, qu’elle passe environ 70 % du temps nécessaire à créer une image rien qu’en y pensant.

“Si je passe quatre jours à y réfléchir, je peux terminer plusieurs animations en une seule journée”, a expliqué Dsouza.

Parmi les dessins animés, il y a une animation “impossible de continuer” dans laquelle un petit garçon se balance d’avant en arrière sur son vélo devant un cône orange, une bulle de mot contenant un gribouillage émanant de sa tête.

Un autre comprend un personnage masculin à l’allure de garçon et soupirant, tapant du pied et jouant avec un jouet agité alors que son appareil rencontre une erreur de connexion. On peut voir son corps se contracter lors de l’expiration.

Dsouza a déclaré que sa méthode de production des images repose sur une répétition physique ou mentale du comportement lié à la gêne occasionnée ou à l’échec.

“Quand mon Wi-Fi ne fonctionne pas, je suis très agité et mon pied commence à trembler pour libérer cette énergie agitée”, a expliqué Dsouza.

Augmenter ou diminuer les mouvements de l’animation donne le ton, a ajouté Dsouza – qui a décrit le ton de Gojek comme “excentrique et mignon”.

Pendant la majeure partie de son temps de préparation, Dsouza planifie également la manière d’exécuter l’animation. Cela l’aide à créer de manière intelligente, ce qui réduira le temps et les efforts nécessaires à la création de l’image à l’aide d’outils tels qu’Adobe After Effects.

Par exemple, séparer une jambe peut permettre de la faire pivoter au lieu de l’animer image par image – une décision de conception qui peut gagner beaucoup de temps.

Avant que le motion designer puisse se mettre au travail, il reçoit des ressources d’un illustrateur. Ces atouts peuvent être un ensemble d’expressions faciales, de positions du corps et peut-être un changement d’état de tout accessoire – par exemple, une roue de véhicule gonflée de plate à parfaite, puis peut-être surgonflée et éclatée dans six images différentes.

Un illustrateur réfléchi pourrait également penser à séparer cette jambe susmentionnée pour la rotation, réduisant ainsi le mal de tête du motion designer.

Le motion designer récupère les ressources de l’illustrateur et crée les animations avant de les envoyer au développeur pour déploiement sur l’application.

Cyriac a confirmé à Le registre qu’un graphique animé comme ceux des modes d’échec de Gojek prend environ une semaine – « plus ou moins ».

Quant à ce qu’il fait pour l’utilisateur, le motion designer estime qu’il a un impact.

“Nous disposons de données statistiquement significatives considérables pour prouver que le motion design offre à nos utilisateurs une meilleure expérience. Cela a entraîné une augmentation de l’engagement des utilisateurs et des conversions”, a déclaré Cyriac. Le Reg

“Bien que l’utilisation la plus courante du mouvement soit d’apporter un peu de vie et de plaisir à l’expérience de navigation de l’utilisateur dans les interfaces utilisateur, il peut également aider à prévenir la cécité, à changer et à réduire la charge cognitive”, lit une description du rôle de motion designer sur une offre d’emploi Gojek.

Une image animée sans paroles peut également être un moyen astucieux pour une entreprise opérant dans cinq pays différents – l’Indonésie, le Vietnam, Singapour, la Thaïlande et les Philippines, tous avec des langues officielles différentes et parfois multiples – de faire passer un message.

Vignesh Ilangovan, directeur créatif de la maison d’animation Triken Studios, basée à Singapour, a convenu que le motion design est essentiellement une forme de communication visuelle et plus intuitive.

Il confie que « motion designer » n’est en quelque sorte qu’une nouvelle façon de dire « animateur ». La différence est que le format et le style ont changé au fil des années.

Dans le passé, les animations étaient essentiellement des explications verbales. “Avant, ils avaient un personnage et disaient des choses comme ‘voici Bob…’, mais ils ne le font plus. Les studios haut de gamme préfèrent quelque chose de plus abstrait”, a-t-il expliqué.

Apple, par exemple, a adopté cette approche – ou externalisé cette approche [VIDEO] – depuis plus d’une décennie.

Les développeurs qui renoncent aux illustrations peuvent trouver leur produit inachevé – ne reflétant pas visuellement le haut niveau de technologie qui se cache sous le capot métaphorique.

Le studio d’Ilangovan a déjà été appelé pour créer des illustrations pour une application confrontée à ce dilemme précis. Quelques illustrations ont finalement donné à l’utilisateur l’assurance que le produit était bien pensé, comme l’ont prouvé les tests bêta.

Quant aux images de Gojek, il a expliqué que les boucles d’animation sont là pour divertir les utilisateurs en attendant en sachant que quelque chose se passe réellement.

“Cela remonte à il y a dix ou vingt ans, lorsque nous surfions en ligne et que rien ne vous disait si un site Web était en train de charger. Ensuite, ils ont introduit un préchargeur – une barre qui se remplissait progressivement, de sorte que visuellement l’utilisateur ne pense pas que le navigateur est bloqué”, réfléchit le directeur créatif. “C’est la progression naturelle d’essayer de se connecter à l’émotion de l’utilisateur et de montrer que nous connaissons ce sentiment et que vous devrez attendre un peu plus.”

“C’est le préchargeur Web d’aujourd’hui”, a-t-il ajouté. ®