Super typhon Mawar passant au-dessus de Guam en tant que tempête de catégorie 4 avec vents forts, pluie – WSVN 7News | Miami Nouvelles, Météo, Sports

HAGATNA, Guam (AP) – Le typhon Mawar s’est abattu mercredi sur Guam sous la forme d’une puissante tempête de catégorie 4, frappant le territoire américain du Pacifique avec des vents violents, de fortes pluies et une dangereuse onde de tempête qui a inondé les zones basses alors que les résidents se recroquevillaient dans des maisons et des abris .

Le centre du typhon est passé au-dessus de la pointe nord de Guam mercredi soir, a indiqué le National Weather Service. Il s’agit de la plus forte tempête à frapper le territoire de plus de 150 000 personnes depuis des décennies.

Les météorologues soupçonnent que la tempête a touché l’extrême nord de l’île, mais sinon, elle se trouvait dans le chenal entre Guam et son voisin au nord, Rota, a déclaré par téléphone le météorologue de coordination des avertissements Landon Aydlett. Les vents de pointe au bureau ont atteint 105 mph, mais ils ont depuis perdu leurs capteurs de vent, a-t-il déclaré. Le bâtiment vibrait, avec un « grondement constant et bas ». et les portes et les fenêtres tremblaient, dit-il.

«Nous avons les conditions de pointe pendant quelques heures de plus. Je pense que battre est le mot que j’utiliserais », a déclaré Aydlett. « Il y a des arbres partout à cet endroit. La lumière du jour de demain va vraiment être un choc pour beaucoup de gens.

Le service météorologique avait précédemment mis en garde contre une « triple menace » de vents, de pluies torrentielles et d’ondes de tempête potentiellement mortelles, et les responsables se préparaient à des « dommages considérables », notamment des murs en béton non armé renversés, des réservoirs de stockage de carburant se rompant et des voitures renversées.

Le service météorologique a déclaré que la tempête était un « super typhon » de catégorie 4, ce qui signifie des vents maximums soutenus de 150 mph (241 km/h) ou plus.

Le centre de la tempête a frappé Guam vers 21 heures mercredi, soit mercredi matin sur la zone continentale des États-Unis. Guam se trouve à l’ouest de la ligne internationale de changement de date et se trouve devant le continent américain et Hawaï, à 3 800 milles (6 115 kilomètres) à l’est. Manille, la capitale des Philippines, se trouve à 1 600 milles (1 575 kilomètres) à l’ouest.

Rota, une île du Commonwealth américain des îles Mariannes du Nord, était également sous le coup d’un avertissement de typhon. Tinian et Saipan, dans les Mariannes du Nord, étaient sous avertissement de tempête tropicale. Certaines personnes dans ces zones se trouvent toujours dans des abris ou des tentes temporaires après le super typhon Yutu de catégorie 5 en 2018.

Le service météorologique a mis en garde contre une situation extrêmement dangereuse et potentiellement mortelle, a déclaré que les gens devraient se mettre à l’abri et rester à l’abri pendant les prochaines heures.

Plus tôt, l’armée américaine a renvoyé des navires de Guam, le président Joe Biden a approuvé une déclaration d’urgence et toute personne ne vivant pas dans une maison en béton a été invitée à chercher la sécurité ailleurs.

Guam est une plaque tournante cruciale pour les forces américaines dans le Pacifique, et le ministère de la Défense contrôle environ un tiers de l’île. Le contre-amiral Benjamin Nicholson, commandant de la région interarmées des Mariannes, a autorisé l’évacuation du personnel de la défense, des personnes à charge et des employés dans les zones susceptibles d’être touchées.

Tous les navires ont été déplacés vers la mer par mesure de précaution standard, selon la marine, et tout le personnel restant sur l’île s’abritait sur place. Environ 6 800 militaires américains sont affectés à Guam, selon le Pentagone.

Les résidents ont été avertis de rester à l’intérieur et à l’écart des fenêtres. Le service météorologique leur a également conseillé de ne pas sortir même s’il y avait du calme alors que son œil large passait au-dessus de leur tête : « Les vents extrêmes reviendront rapidement. »

L’électricité et l’eau pourraient être indisponibles pendant des jours, voire des semaines, ont déclaré les prévisionnistes.

« Le paysage va être différent », a déclaré Ken Kleeschulte, météorologue en chef du service météorologique de Tiyan, Guam. « Les bâtiments seront toujours là, pour la plupart. »

En effet, depuis 2002, les codes du bâtiment ont été mis à jour pour exiger que les maisons soient en béton. Certaines résidences plus anciennes et moins robustes en bois avec des toits en tôle auront probablement disparu, a déclaré Kleeschulte.

Les habitants habitués aux typhons s’étaient préparés pendant des jours, remplissant les réservoirs d’essence, sécurisant les meubles de patio et rassemblant des documents importants.

Les responsables ont averti que les arbres déracinés pourraient bloquer les routes, couper les zones résidentielles pendant des jours ou des semaines, et pourraient également être transformés en projectiles volants mortels.

« Beaucoup de gens surveillent les arbres », a déclaré Reuel Drilon, un habitant du village méridional d’Agat, plus tôt mercredi. « Nous nous attendons à beaucoup de dégâts sur le feuillage. Tout le monde ici a un manguier.

La saison des typhons s’étend du 1er juillet au 15 décembre dans l’ouest du Pacifique Nord, selon le service météorologique.

Droits d’auteur 2023 L’Associated Press. Tous les droits sont réservés. Ce matériel ne peut être publié, diffusé, réécrit ou redistribué.

Rejoignez notre newsletter pour les dernières nouvelles directement dans votre boîte de réception