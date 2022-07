Super Sprint Stakes: Eddie’s Boy et Hollie Doyle courent vers la gloire de Newbury pour Archie Watson | Nouvelles de la course

Hollie Doyle a à peine transpiré lorsque Eddie’s Boy d’Archie Watson s’est lancé dans les Weatherbys Super Sprint Stakes de Newbury samedi après-midi.

Vainqueur du tout-terrain à Southwell à ses débuts, le fils de Havana Gray a dû se contenter d’un rôle de soutien lors de ses trois prochains départs. Il a terminé deuxième de la pratique Remarkable Force à Musselburgh avant de terminer troisième derrière Little Big Bear dans un renouvellement enflammé des Windsor Castle Stakes à Royal Ascot.

Le jeune de Middleham Park Racing était à nouveau sur le podium des Dragon Stakes à Sandown, mais il n’y avait aucun doute sur qui allait occuper le devant de la scène par un après-midi ensoleillé dans le Berkshire.

Tiré au sort 21 sur 21, le poulain n’a jamais quitté le rail des tribunes alors que la chance de 15/2 a ouvert la voie vers le côté visible pour enregistrer une victoire convaincante du finaliste 80/1 Woolhampton et Rogue Spirit en troisième.

Watson: “C’était génial. Il a couru une très bonne course à Ascot et a montré beaucoup de vitesse là-bas. Il a mené le cheval de Wesley Ward là-bas et a donné un coup de pied à un stade et demi et ce ne sont que deux très bons chevaux qui sont venus le chercher. .

“Ils sont venus un peu loin de lui des deux côtés et Hollie sentait qu’il était encore un peu vert ce jour-là. Nous l’avons couru dans le Dragon et il était toujours un peu intimidé par le vainqueur sur le rail, donc je pensais toujours à un cinq rapides ici, avec beaucoup d’espace, lui conviendraient idéalement.

“Il est juste allé en ligne droite et la seule chose que je ne voulais pas faire était d’être coincé sur le rail, mais dès que rien n’a pu se présenter avec nous, alors c’était un travail simple pour Hollie.

Image:

Eddie’s Boy (à gauche) s’éloigne de Rogue Spirit (rouge) en troisième à Newbury





“Elle lui a donné un coup de pied dans le ventre très loin et il a répondu. Il était très dur et nous sommes ravis pour les propriétaires. C’est la première année que nous avons des chevaux pour Middleham Park et tous les trois ont gagné et celui-ci a remporté le Super Sprint, donc ça se passe bien.

“Il est un peu paresseux à la maison, alors pendant un moment, nous avons pensé qu’il pourrait être un cheval de six stades. Il prenait probablement juste un peu le mickey et travaillait avec Bradsell, qui est un très bon cheval. Il le tourne sur l’hippodrome.”

Watson va maintenant monter d’un cran en classe avec sa charge.

Il a ajouté: “Il est très rapide, vous devez donc envisager une course comme le Molecomb. C’est dans un peu moins de deux semaines, nous verrons donc comment il va, mais le Molecomb, Flying Childers, ce genre d’affaires Il est dans le Nunthorpe et Tom Palin a dit qu’il serait éliminé s’il ne courait pas bien aujourd’hui – mais il a bien gagné, donc nous pourrions simplement le laisser.

Image:

Doyle sourit après sa victoire sur Eddie’s Boy à Newbury





Doyle a estimé qu’Eddie’s Boy avait fait preuve de beaucoup de détermination.

Elle a déclaré: “Je voulais juste le faire sortir et le mettre dans son propre espace. S’il est bondé ou quoi que ce soit du genre, il a tendance à s’accrocher un peu, alors il a bien aimé avoir un peu de place aujourd’hui. Il a vraiment essayé dur et baissa la tête quand c’était important.

“Je m’en suis sorti assez loin et vous êtes toujours assez vulnérable, mais il a bien réagi à la pression. Il a touché un point plat entre les trois et deux (marqueurs furlongs) et c’est toujours inquiétant quand vous touchez un point plat, mais il est reparti sur un sillon. Il n’y avait rien devant moi à aucun moment.

Rod Millman était ravi de la performance du finaliste.

Il a déclaré: “Nous avons estimé que c’était un renouvellement plus fort que lorsque Betty’s Hope a gagné en 2019 et bien que mes deux aient eu des chances d’obtenir le prix en argent, nous avons pensé que c’était le mieux que nous pouvions espérer. Mais je suis ravi de Woolhampton . C’est une très bonne pouliche et elle est bien restée.”