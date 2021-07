Super Sprint Stakes : David Probert est ravi d’être repêché pour Chipotle avec le vainqueur de Royal Ascot en pleine forme | Nouvelles de course

David Probert compte ses bénédictions après avoir été recruté pour monter Chipotle, vainqueur de Royal Ascot, lors des Super Sprint Stakes de samedi à Newbury.

Probert remplace Charles Bishop, qui a monté l’enfant de deux ans d’Eve Johnson Houghton pour chacun de ses quatre départs en carrière, ce dernier étant suspendu pour la réunion.

Chipotle, un fils de l’ancien vainqueur du Prix Jean Prat Havana Gold, a remporté trois victoires en quatre départs dans les Listed Windsor Castle Stakes le mois dernier, sa seule défaite étant survenue sur un terrain meuble à Sandown.

« J’ai la chance d’intervenir pour le trajet », a déclaré Probert Sky Sports Racing. « C’est assez excitant et sa forme à Ascot est assez solide.

« Il avait l’air d’avoir eu un bon tour de pied le dernier demi-furlong dans le château de Windsor et une bonne attitude pour l’accompagner.

« Le sol avait l’air un peu trop mou pour lui à Sandown mais sur ce terrain plus rapide [at Ascot] il semblait avoir un tour de pied électrique. »

Chipotle affronte un peloton de 22 pour la classe deux ce week-end, le principal danger semblant provenir des Vintage Clarets de Richard Fahey, qui recule à cinq stades après être rentré troisième des Coventry Stakes lors de la réunion royale.

Vintage Clarets semble le principal danger après avoir terminé troisième des Coventry Stakes à Royal Ascot



« Il devrait y avoir beaucoup de vitesse dans la course et il aime dépasser les chevaux par l’apparence de la façon dont il court », a déclaré Probert.

« J’imagine que nous allons prendre les devants et viser quelque chose dans le dernier sillon.

« Nous sommes le cheval le mieux noté de la course mais nous affrontons un beau poulain de Richard Fahey [Vintage Clarets] qui apporte la forme des Coventry Stakes, donc la course semble difficile, mais il y va dans la forme de sa vie et probablement avec la meilleure forme. »

Probert dit que c'est un plaisir de monter Sandrine, gagnante des Duchess of Cambridge Stakes et pense qu'elle pourrait encore s'améliorer cette saison et l'année prochaine.



Certains des meilleurs jours de Probert cette saison sont venus d’une autre pouliche de deux ans, la pouliche invaincue d’Andrew Balding, Sandrine.

Elle a donné à Probert une course passionnante pour remporter le Group Three Albany Stakes à Royal Ascot avant de suivre dans la société Group Two à Newmarket dans le Duchess of Cambridge Stakes le week-end dernier.

« Elle est vraiment spéciale », a déclaré Probert. « Rien ne semble la déranger. Elle a une attitude adorable et c’est un plaisir de faire partie de quelque chose de spécial comme elle.

« Même à Ascot, dans des conditions très difficiles, elle avait l’impression de l’avoir fait très facilement.

Probert chevauche Sandrine vers la victoire à Newmarket dans les Duchess of Cambridge Stakes



« Elle a dû faire ses preuves à Newmarket dans des conditions très différentes et j’ai senti qu’elle n’avait pas atteint la vitesse supérieure. Tout ce qu’elle va faire cette année, c’est progresser, espérons-le. »

Sandrine détient une entrée dans le Group Two Lowther Stakes à York le mois prochain, où elle porterait une pénalité de trois livres, mais les connexions pourraient plutôt attendre un tir dans un Group One avec les Cheveley Park Stakes à Newmarket en septembre.

« Je ne suis pas encore tout à fait sûr du plan, mais nous laisserons cela à Kirsten [Rausing, Sandrine’s owner] et Andrew (Calvitie) », a déclaré Probert.

« Il est peu probable qu’elle aille à York car elle obtiendra un penalty.

« Elle a l’impression qu’elle resterait plus longtemps, donc c’est une année passionnante. »