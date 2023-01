Super Scott ! Cette voiture volante pourrait sortir plus tôt que vous ne le pensez

Les voitures volantes font partie de l’imagination du public depuis si longtemps qu’il est presque difficile de croire qu’elles pourraient être autre chose que des vols de fantaisie. Pourtant, la voiture volante A5 de 789 000 $ de la startup Aska se prépare à décoller. En fait, vous pouvez verser un acompte de 5 000 $ pour accéder au liste de précommande. (CNET attend avec impatience une future démonstration de vol ici au CES 2023, où l’Aska A5 a fait ses débuts.)

Combien de temps est bientôt? L’OK de la Federal Aviation Administration pourrait atterrir “d’ici un mois”, a déclaré le cofondateur et PDG d’Aska, Guy Kaplinsky, après le dévoilement de la voiture jeudi. Aska espère lancer son service de covoiturage en 2026.

Alimenté par des batteries électriques soutenues par un petit moteur à essence, le prototype à quatre places exposé à Las Vegas est à peu près de la même taille qu’un gros SUV, mais surmonté de grandes ailes arborant des hélices comme un hélicoptère. Il tient dans un espace de stationnement conventionnel et nécessite une surface de la taille d’un héliport pour un décollage ou un atterrissage vertical. Il peut être rechargé à la maison ou dans des stations EV conventionnelles et son moteur à essence, qui peut fournir une autonomie supplémentaire de 50 miles, est alimenté par de l’essence super.

Aska a lancé son premier prototype de voiture volante en 2019 et a commencé prendre des précommandes en 2021 avec une date de livraison prévue en 2026 pour le premier avion. Les voitures volantes semblent passionnantes, mais les défis techniques et réglementaires sont formidables. Une voiture volante comme l’Aska A5 ou la 300 000 $ Alef Modèle A d’Alef Aeronautics sont confrontés à des compromis importants par rapport aux voitures uniquement routières et aux avions uniquement aériens.

Mais qui ne veut pas sauter par-dessus le trafic ? L’Aska A5 peut voler à une vitesse maximale de 150 mph et parcourir 250 miles avec une seule charge. Cela pourrait réduire un trajet en voiture de 100 miles à seulement 30 minutes.

Bree Fowler / Crumpe



Kaplinsky d’Aska voit la voiture volante A5 s’attaquer à de longs trajets, leur permettant de se déplacer vers des communautés plus abordables plus éloignées des grandes villes et de réduire le nombre de voitures ordinaires qu’ils possèdent, a-t-il déclaré, ajoutant que la plupart des gens les utiliseraient probablement en cas de besoin lors d’un trajet -service de partage.

“Cela va avoir un impact sur la société et les générations à venir”, a déclaré Kaplinsky. “Notre génération, vous savez, il faut du temps pour reprendre, mais pour nos enfants, cela va être normal.” C’est ce que nous voulons. Nous voulons leur offrir une meilleure qualité de vie.”

Alors que les véhicules volants Aska A5 auront besoin de pilotes dans un premier temps, Kaplinsky a prédit que d’ici 2030, ils seront entièrement autonomes, communiquant entre eux pour éviter les collisions en vol. Jusqu’à ce que cela se produise, les contrôleurs aériens garderont un œil sur les voitures volantes, tout comme ils le font sur les petits avions, a-t-il déclaré.

L’usine d’Aska à Mountain View, en Californie, peut en fabriquer environ un ou deux par mois, a déclaré Kaplinsky. Mais ne vous empressez pas d’acheter cette maison à la campagne pour l’instant. Aska a encore besoin des approbations de la FAA et d’autres agences pour rendre la voiture volante légale en vol et dans la rue avant que l’entreprise ne puisse vraiment décoller.