Super saison estivale pour le marché des fermiers et des artisans de Kelowna – Kelowna Capital News

Le marché des fermiers et des artisans de Kelowna a connu une saison estivale animée.

Avec plus de 100 vendeurs de produits et d’artisans présents tout au long de la saison, le marché a comblé tout l’été.

L’organisatrice du marché, Frances Callaghan, est ravie de la participation. Elle dit que les agriculteurs ont eu un début d’année difficile en raison du printemps froid et pluvieux de l’Okanagan, mais que le temps était leur seul défi car ils ont dû faire face à des températures beaucoup plus basses et à très peu de fumée de feux de forêt.

Marché fermier et artisanal de Kelowna (Rebecca Willson/Capital News)

Le démarrage tardif signifie que certaines cultures, comme les fraises, ont duré plus longtemps jusqu’à la saison d’automne, ce qui est formidable car le marché est en mesure d’offrir une plus grande variété aux acheteurs. Il y a eu une augmentation du tourisme en provenance d’outre-mer après la pandémie cette année également, les voyageurs s’arrêtant pour acheter de la nourriture et des cadeaux locaux pendant leurs vacances.

Rachel Bussiere avec There and Back Again Farms a eu une saison de marché fantastique. La ferme vend ses produits au marché depuis quatre ans maintenant et Bussière aime partager des histoires et des informations sur la façon dont les choses viennent des fermes à votre table.

« C’est vraiment bien quand les gens sont enthousiasmés par les produits », dit Bussière.

Les articles les plus populaires de There and Back Again Farms sont leur chou-fleur violet et leurs choux de Bruxelles violets, des variations amusantes et colorées des légumes bien connus.

Le dernier jour pour visiter le marché est ce samedi 29 octobre, de 8 h à 13 h.

