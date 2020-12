C’est le moment étrange où le propriétaire d’une Ferrari F8 Spider jaune vif a emporté un arbre de Noël chez lui dans sa supercar de 211 mph.

La voiture de 225000 £ avait son toit rigide rétractable rabattu pour permettre à l’arbre de six pieds de se tenir sur le siège du passager alors que le conducteur continuait le long de l’A58 (M) à la périphérie de Leeds.

Les images ont été capturées sur une dashcam et le propriétaire de la supercar a pris un virage vers le centre-ville.

Un automobiliste a capturé des images de la Ferrari alors qu’elle traversait le centre-ville de Leeds avec un arbre de Noël sur le siège passager

La Ferrari F8 Spider, photographiée, a été filmée en train de traverser le centre-ville de Leeds avec un arbre de Noël sur le siège passager

Le propriétaire de la voiture ne semblait pas trop inquiet d’avoir des aiguilles de pin sur le rembourrage de la super voiture de 211 mph

Finalement, la voiture italienne s’est arrêtée dans une rue résidentielle. Le conducteur qui l’a filmé a déclaré: « La voiture était impeccable, je n’aurais donc pas envie de toutes ces aiguilles de pin sur la sellerie.

« Mais c’est bien de voir quelqu’un qui valorise un vrai arbre tellement qu’il était prêt à payer pour le voiturier.

Au moins, ils n’auront plus à se soucier du parfum de pin par la suite. «Je ne sais pas si l’arbre portait une ceinture de sécurité.

« Mais j’ai eu de la chance qu’il n’y ait pas trop de vent ou que le type ait pu suivre quelques aiguilles derrière lui. »

La F8 remplace la Ferrari 458 et dispose d’un moteur plus puissant et plus léger.

Le V8 biturbo produit un incroyable 710 ch à 8 000 tr / min, ce qui est capable de pousser la voiture à 60 mph en 2,9 secondes, tandis que 120 mph prend un peu plus de huit secondes.

Ce propriétaire semble avoir déboursé 30000 £ pour les roues de course en fibre de carbone en option avec des pneus de 500 £.